Acqua col gasolio, torna la distribuzione ma con lo stop all'uso potabile - Tempostretto

Ecco le aree rosse, con divieto per uso pure igienico, e gialle

MESSINA – Ci sono le zone rosse, come quella sul viale Italia dove è stata trovata la cisterna col gasolio, e quelle gialle. La mappa, nella foto in evidenza, circoscrive le vie del centro in cui persiste il problema. Nelle zone rosse il divieto riguarda l’uso potabile e igienico dell’acqua. Nelle zone gialle, invece, solo l’uso potabile. Nel frattempo, Amam annuncia un graduale distribuzione nella rete dell’acqua e continuano i controlli del laboratorio mobile di analisi. E il sindaco Federico Basile ha appena firmato una terza ordinanza sull’emergenza.

Oggi sono stati analizzati una quarantina di campioni e, su richiesta dell’Asp, si contina domani fino alla messa in sicurezza. Domani si procederà pure all’inertizzazione della fonte di contaminazione. Ovvero, avverrà il processo chimico di trasformazione in sostanze inerti al quale vengono sottoposti solitamente i rifiuti, allo scopo di evitarne gli effetti inquinanti.

Le zone gialle e rosse

AREA ROSSA nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e usi igienici. Si elencano le vie interessate: via Luigi Cadorna, via Giovanni Crimi, scalinata santa Barbara, salita Santa Barbara, via Santa Barbara, viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara), via Pietro Canisio, piazza Masucci.

AREA GIALLA nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile. Si elencano le vie interessate: via Ghibellina lato monte da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Antonio Martino, via Porta Imperiale, piazza Lo Sardo – piazza del Popolo, largo Seggiola, via Mario Giurba, via Cernaia, via Camiciotti da via Cesare Battisti a via Ghibellina, piazza Annibale Maria di Francia, via Nino Bixio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Luciano Manara da via A. Martino a via Ghibellina, via Maddalena da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Goito, via F. Durante, via Montebello, via Faranda, via XVII Luglio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Nicola Fabrizi da via Porta Imperiale a via Ghibellina, via Giuseppe Aricò, via San Paolino, via Mamertini, via Santa Maria del Selciato, via Santa Marta da piazza Trombetta a piazza Lo Surdo, piazza Trombetta, via Orto Gemelli, via Noviziato da piazza Trombetta a viale Italia, via Refugio dei Poveri, via Girolamo Conti, via Merli e Malvizzi, via Antonio Bova, via degli Angeli, via Giuseppe Sergi, via Giacomo Macrì, via Maffei, via Pippo Romeo, via Grillo da Palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo e via Cesareo.

Articoli correlati