Acqua dalla sorgente Camaro, firmata la convenzione tra Rfi e Comune

Messina. Oggi a Palazzo Zanca la firma per la concessione idrica gratuita dalla galleria ferroviaria

MESSINA – Mancava la firma ma l’accordo già c’era. È stata siglata oggi a palazzo Zanca la convenzione tra il Comune di Messina e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la concessione di 3 punti di captazione acqua dalla sorgente Camaro, situata all’interno della Galleria ferroviaria dismessa “Peloritana 1”.

“L’accordo – afferma il sindaco Federico Basile – garantirà in una prima fase la fruizione, a titolo gratuito e per uso pubblico, di tre punti di attingimento di acqua individuati all’interno della galleria e prevede, entro 12 mesi, la cessione dell’intera sorgente in favore del Comune di Messina”. Si conclude così un percorso di collaborazione con Rfi, avviato nei mesi scorsi, che ci permette di beneficiare di risorse idriche aggiuntive”.

Alla firma della convenzione erano presenti il sindaco Basile e il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, e per Rfi (Società del Gruppo Fs) è intervenuta Concettina Vitellaro, direttrice Doit Rfi (Direzioni operative infrastrutture territoriali) Sicilia.

“L’obiettivo è la cessione dell’intera sorgente Peloritana-Camaro e delle condotte”

“La convenzione stipulata – spiega il dg Puccio – rappresenta un primo step di un’avviata sinergia con Rfi in vista della futura cessione al Comune di Messina dell’intera sorgente “Peloritana – Camaro” e delle relative condotte collegate ai punti di captazione individuati all’interno della Galleria. L’accordo avrà una validità di 12 mesi e prevede eventuali proroghe da concordare tra le parti. È questo un ulteriore impegno volto a reperire fonti alternative di approvvigionamento che unitamente alla programmazione di interventi a cura dell’Amam, l’amministrazione comunale pone in essere a beneficio della cittadinanza”.

