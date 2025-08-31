 Acquisti dell'Acr Messina, sei nuovi giocatori per il mister Romano

domenica 31 Agosto 2025 - 09:42

Ecco le novità annunciate dalla società calcistica, mentre regna l'incertezza sul futuro

MESSINA – Nuovi acquisti del Messina a disposizione del tecnico Giuseppe Romano, mentre regna l’incertezza sul futuro.

La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Isyakha Toure (nella foto in evidenza). Nato a Montreuil-sous-Bois in Francia il 02/02/2001, ha indossato le maglie di Torcy, Metz, Paris Fc, Chambly Oise, Colmar e Chieti.

La società ha comunicato pure di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Emanuele Zucco. Nato a Locri il 10/01/2004, ha vestito le maglie di Reggina e Locri.

Zucco

E ancora:  il difensore Giulio Orlando. Nato a Catania il 21/07/1995, ha vestito le maglie di Siracusa, Acireale, Licata e Fasano.

Orlando

L’attaccante Reis Daquinto. Nato in Brasile il 02/09/2004, ha indossato le maglie di Votuporanguense, Lecco, Locri e Sondrio.

Daquinto

Il centrocampista Carlo Clemente. Nato ad Altamura, il 09/05/1998, ha vestito le maglie di Casertana, Brindisi, Andria e Fasano.

Il centrocampista Matteo Fravola. Nato a Roma il 06/03/2006, formatosi nelle giovanili di Roma, Palermo e Bari, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Licata.

Fravola

