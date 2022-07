Acr Messina, due nuove opzioni per abbonarsi: "Sostenitori" e "Corporate" - Tempostretto

Il primo costa mille euro, con tante agevolazioni come parcheggio dentro lo stadio, maglie e rinfreschi. Il secondo si rivolge alle aziende con agevolazioni fiscali

MESSINA – Mentre la campagna abbonamenti “Son messinese” entra nel vivo, con la prima fase a chiudersi il prossimo 3 agosto (qui prezzi e promozioni), l’Acr Messina lancia altre due opzioni per sostenere il club, abbonandosi come “Sostenitore” o “Corporate”. E intanto la campagna crowdfunding prosegue: superati i 37.500 euro (clicca qui per accedere al portale e sostenere l’iniziativa).

L’abbonamento “sostenitori”

L’abbonamento “sostenitori” si rivolge a chi vuole sostenere la società e chiede maggiori servizi. Si tratta di una tessera dal costo di mille euro, nel settore Elite, che permetterà di assistere a tutte le 19 partite casalinghe del Messina, una in più rispetto alle 18 previste nel normale abbonamento. Oltre a questo si aggiungono il diritto a parcheggiare la vettura all’interno dello stadio, una card personalizzata, il servizio rinfresco nell’area hospitality durante ogni intervallo, la maglia ufficiale firmata da tutti i calciatori, un cuscino segnaposto e la possibilità di fare accedere in campo con le squadre prima della partita di campionato un bambino.

L’abbonamento “corporate”

L’abbonamento “corporate”, invece, si rivolge alle aziende e agli operatori commerciali, che possono acquistare uno stock di abbonamenti da fatturare con la possibilità di scaricarne fiscalmente il costo. Chi aderirà a questo tipo di campagna vedrà il nome della propria azienda inserito sul sito del club, nella pagina “ringraziamenti”. Entrambe le promozioni prevedono abbonamenti nominativi.