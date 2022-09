Acr Messina, ecco i convocati per la sfida al Crotone. Celic escluso - Tempostretto

Tra i convocati non figura Celic che è sempre stati ai margini del progetto di Auteri ed era "in esubero" per la società nel mercato

MESSINA – In occasione della 1ª giornata di campionato di Serie C Girone C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 22 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Crotone al “Franco Scoglio” con inizio alle 20:30 di domenica 4 settembre. La squadra sarà in ritiro già da questa sera presso la foresteria della Cittadella Universitaria.

La società informa, inoltre, che il calciatore Maks Celic non è stato inserito nella lista dei giocatori utilizzabili. Già questa mattina nella conferenza stampa l’allenatore era stato un po’ vago circa l’utilizzo del croato, che in questa sessione di mercato era tra i giocatori in esubero per la società.

I convocati per Messina – Crotone

PORTIERI: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski.

DIFENSORI: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 16. Vincenzo Camilleri; 17. Giuseppe Filì; 19. Antony Angileri; 23. Daniele Trasciani; 24. Andrea Nicosia; 26 Nicolò Fazzi.

CENTROCAMPISTI: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani.

ATTACCANTI: 7. Paolo Grillo; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 20. Lorenzo Catania; 21. Alessio Piazza; 70. Paolo Napoletano;

