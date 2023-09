Acr Messina. Firma Darini, Zammit si allena col gruppo: "Felice di essere qui" - Tempostretto

Mercato del Messina chiuso con 24 calciatori. Nella giornata di ieri primo allenamento con la squadra per il giovane centravanti maltese

MESSINA – La novità più importante, e attesa in casa Messina, è che si è finalmente visto al “Marullo” Andrea Zammit impegnato nell’allenamento pomeridiano di ieri. Il giovane attaccante maltese si è finalmente unito al gruppo dopo gli impegni con la propria Nazionale under21. “Sono molto felice di essere qui. Messina è una grande piazza con un grande tifo ed è anche uno dei più importanti club in Sicilia” sono state le sue prime parole.

Il Messina con il suo arrivo, ma soprattutto con la notizia di questi giorni della firma di Matteo Darini, chiude di fatto il proprio mercato. Il difensore Darini era aggregato al gruppo fin dal ritiro ma non aveva ancora firmato pur prendendo parte a molte delle amichevoli fin qui disputate. Il suo tesseramento è stato il 24° che è anche il numero massimo da presentare in lista per il campionato. Il Messina non potrà tesserarne più se non mandando via qualcuno e l’attesa su Darini era per cercare un altro terzino di ruolo, alla fine o non è stato trovato dal direttore sportivo Roma o mister Modica ha trovato la soluzione adattando i calciatori già in rosa.

In gruppo era arrivato da meno tempo di Darini, ma avrà sicuramente un ruolo fondamentale, il secondo portiere romano Jacopo De Matteis che si è presentato con una breve dichiarazione in cui si è detto “molto contento di essere qui a Messina, in una piazza molto importante e in una grande città. Bella la tifoseria” e riguardo ai compagni di squadra con cui si sta allenando ormai da qualche settimana ha detto “un grande gruppo”.