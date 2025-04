Messina, Barbera lascia al notaio la sua quota: “Sarà il premio salvezza”

L'imprenditore ha chiesto al notaio di trattenere la cifra al fine di garantire una promessa fatta al ds Roma

MESSINA – L’imprenditore Francesco Barbera (tifoso del Messina, iscritto dall’età di 15 anni a Gioventù Giallorossa) comunica di aver dato mandato al notaio Bernardo Maiorana di trattenere la cifra di 25.000 euro, versata (a titolo personale) quale contributo per affrontare la scadenza del 16 aprile, per garantire la promessa fatta al Direttore Sportivo Domenico Roma di riconoscere un premio partita ai giocatori in caso di eventuale vittoria alla finale play out valevole per il mantenimento della categoria C da parte della nostra Acr Messina.

Articoli correlati