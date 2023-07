Acr Messina, ingaggiato l'esterno offensivo Carlo Cavallo - Tempostretto

Si tratta di un classe '02 cresciuto nelle giovanili del Napoli. Continua la linea verde del nuovo Messina di Modica

SAN GIOVANNI IN FIORE – La società Acr Messina, tramite i propri canali social, ha comunicato di aver ingaggiato l’esterno offensivo, classe ’02, piede sinistro ma prevalentemente impiegato a destra, Carlo Cavallo. Originario di Mugnano (Na), Cavallo è cresciuto nelle giovanili del Napoli, società con la quale ha collezionato due presenze in UEFA Youth League, e ha disputato le ultime due stagioni al Real Aversa, in serie D e con cui ha concluso il proprio contratto il 30 giugno scorso. Con la maglia della squadra campana ha totalizzato in tutto 62 presenze, 7 reti e 6 assist (5 le marcature nella passata stagione). Secondo gli addetti ai lavori, si tratta di un giovane talentuoso su cui puntare, anche per cercare di valorizzare, in prospettiva futura, l’organico. Per lui anche 7 presenze ed 1 goal con la Maglia Azzurra dell’Under 16. Arriva a titolo definitivo.

