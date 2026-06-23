Acr Messina, Justin Davis annuncia novità il 29 giugno

Il presidente Davis involontariamente fissa una scadenza replicando ad un tifoso, la Cooperativa scrive al sindaco Basile e all'assessore Vadalà

MESSINA – La modalità è sempre la stessa: i social del presidente Justin Davis. Stavolta però l'”annuncio” non arriva neanche da un suo post preparato e pubblicato ma rispondendo ad un tifoso che, va detto, in modo anche denigratorio aveva lasciato intendere che la società non avesse intenzioni serie.

La risposta piccata del presidente Justin Davis, rispondendo con un commento, è stata di aspettare il 29 giugno, parafrasiamo, per capire le reali intenzioni della società. Da quello che circola il nome del direttore sportivo, pilastro sui cui sarà programmata tutta la prossima stagione, non potrà essere annunciato se non a fine giugno visto che al momento sarebbe ancora sotto contratto con un’altra società.

La Cooperativa chiede incontro a Basile e Vadalà

Nel frattempo la Società Cooperativa Calcio Messina, che domenica 28 giugno festeggia un anno di vita al Marullo di Bisconte, dopo aver incassato l’elegante no della proprietà italo-australiana ad un incontro nel giorno dell’annuncio della giunta del Basile 2 ha chiesto ufficialmente un incontro anche al rieletto sindaco e il nuovo assessore alle politiche sportive designato Stello Vadalà per parlare della prima squadra cittadina di calcio.

“La Società Cooperativa Calcio Messina – inizia il messaggio pubblicato sui social della Cooperativa – ha inviato oggi una Pec ufficiale al Sindaco Federico Basile e al nuovo Assessore alle Politiche Sportive, Prof. Stello Vadalà, per richiedere un incontro istituzionale in presenza presso il Comune di Messina. L’obiettivo è chiaro: aprire un confronto serio, concreto e operativo sui temi che riguardano il presente e il futuro del calcio messinese, dello sport cittadino e del ruolo attivo che la nostra Cooperativa può continuare a svolgere al servizio della città.

Tra i punti che intendiamo portare all’attenzione dell’Amministrazione:

•⁠ ⁠il riconoscimento della SCC Messina come possibile “Garante dello Sport”;

•⁠ ⁠la creazione del Museo del Messina;

•⁠ ⁠la richiesta di spazi, sedi e locali utili alla Cooperativa e alla memoria sportiva cittadina;

•⁠ ⁠la rigenerazione di impianti sportivi e immobili inutilizzati;

•⁠ ⁠ la riproposizione del progetto di copertura e ammodernamento dello Stadio San Filippo – Franco Scoglio, già elaborato dalla Cooperativa e presentato ufficialmente all’Amministrazione comunale nel corso di un precedente incontro istituzionale, con l’obiettivo di valutarne concretamente la fattibilità e le prospettive di realizzazione;

•⁠ ⁠le idee progettuali legate al P.U.G. e alle infrastrutture sportive.

La SCC Messina nasce per questo: rappresentare una comunità, custodire una storia, costruire proposte e pretendere che il calcio e lo sport cittadino tornino a essere patrimonio vivo della città. Continueremo a fare la nostra parte. Con serietà, con passione, con senso di responsabilità”.