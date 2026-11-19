Il centrocampista che sta scalando le gerarchie nello scacchiere di mister Torrisi racconta della fiducia del mister

MESSINA – Sta scalando le gerarchie del centrocampo biancoscudato Aboubacar Langone centrocampista grintoso e di sostanza che più degli altri rappresenta, come conferma lui stesso, lo spirito di agonismo tanto voluto dal tecnico Alfio Torrisi. Nella sfida contro la Jonica ha giocato titolare tutta la partita mordendo le caviglie degli avversari, un po’ più timido davanti al microfono.

La fiducia del mister e la cattiveria agonistica

Il Messina non perde mai, avete cominciato un’altra settimana, come si mantiene la concentrazione?

“La concentrazione si mantiene alta attraverso gli allenamenti e durante la settimana. Tra compagni di squadra sappiamo come fare, stiamo bene insieme e ci aiutiamo tra di noi. C’è fiducia dal mister ed è importante per un calciatore e anche un essere umano ed è bello averla dal proprio allenatore, quando questa c’è devi ricambiarla. Torrisi è un grande allenatore, sta bene con tutti e scherziamo tutti insieme”.

Il mister chiede cattiveria agonistica, lei in campo sembra proprio braccare gli avversari in mezzo al campo.

“Ce l’ho nel sangue come tutti, essere un po’ cattivi in campo io ce l’ho nel sangue. Se il mister vuole che lavoriamo così a me fa piacere e sono contento di questo. Con Tanasa mi trovo bene, con tutti però anche Zampa e Giunta. Come dicono i miei compagni siamo tutti titolari, chi gioca gioca ci equivaliamo, ogni settimana lavoriamo in settimana per mettere in difficoltà il mister”.

L’effetto Celeste e la prossima partita

L’emozione e che differenza fa giocare al Celeste?

“Il Celeste è una bolgia incredibile e quando entri e vedi i tifosi e i familiari quasi dentro al campo ci dà una carica in più. Quando vedi tanta gente non solo sugli spalti ma anche affacciati alle finestre è incredibile. Messina è una piazza incredibile e io cerco e dò il massimo ogni volta che sono chiamato in causa per difendere questi colori”.

Prossima partita a Giarre, come ci arriverete?

“A Giarre dovremo fare ancora meglio, il passato è passato e nel presente dobbiamo lavorare sempre tanto e forte, fare sempre qualcosa in più. Ascoltiamo i consigli dello staff e ce la metteremo tutta come sempre”.