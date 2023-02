Acr Messina. Lorenzo Catania si opera, per lui stagione finita - Tempostretto

Il calciatore Lorenzo Catania, durante la partita contro il Catanzaro, ha riportato una lesione del legamento crociato

MESSINA – L’Acr Messina comunica che a seguito degli ulteriori accertamenti e visite specialistiche effettuate, il calciatore Lorenzo Catania ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore. “Il giocatore, nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione chirurgica. A Lorenzo Catania vanno i più forti incoraggiamenti da parte del presidente, della squadra e dello staff” è quanto si legge nella nota della società.

Stagione finita dunque per l’esterno di attacco biancoscudato, mancino classe 1999, che era uscito dal campo dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco durante la sfida tra Messina e la capolista Catanzaro dello scorso 29 gennaio, ultima sua apparizione in maglia biancoscudata. Fin lì era stato il capocannoniere della squadra segnando 4 gol e fornendo 1 assist. Utilizzato sempre in tutte e 24 partite della stagione prima dell’infortunio, Catania è partito titolare in 20 di queste, molto considerato quindi sia da Auteri che poi da Raciti. Lorenzo Catania era a Messina dallo scorso anno e in 19 presenze aveva segnato due reti.