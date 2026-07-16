“Spazio all’opposizione nella IV Circoscrizione”, Melita vicepresidente vicario

Il presidente Coletta non risponde alla polemica del consigliere Carlo ma comunica tutte le nomine, con spazio all'opposizione

MESSINA – Nella giornata di ieri 15 luglio si sono concluse le procedure di voto per eleggere i vicepresidenti del Consiglio e i componenti dell’ufficio di presidenza della IV Circoscrizione.

Ad affiancare il presidente Renato Coletta saranno Francesco Melita, eletto nelle file del centrodestra, che rivestirà il ruolo di vicario e Nicola Lauro eletto in una lista a sostegno dello stesso presidente Coletta.

“Ringrazio i colleghi che hanno pensato a me per questo ruolo e mi hanno eletto all’unanimità, – dichiara Melita – mi fa molto piacere rivestire la carica di vicepresidente vicario, che non è soltanto un ruolo rappresentativo ma in realtà ha una funzione operativa di stretta collaborazione con la presidenza”.

Eletti nella stessa seduta anche i componenti dell’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 11, nelle persone dei consiglieri Daniele Caliri di Sud Chiama Nord ed Emanuele Carlo, esponente del Partito democratico.



Soddisfatto il presidente Renato Coletta che dichiara: “Esprimo soddisfazione sull’esito delle elezioni nei diversi ruoli. Sono stati composti i due uffici che coadiuvano la presidenza con esponenti della minoranza. Pertanto mi auguro che adesso si possa iniziare a lavorare tutti insieme cercando di raggiungere un obiettivo comune per il bene dei cittadini”.

In particolare, il presidente eletto con Sud chiama Nord non risponde alla polemica innescata dal consigliere Emanuele Carlo (“Vicepresidenza per Sud chiama Nord pure nella IV Circoscrizione, violato il regolamento”) e si limita a elencare tutte le nomine, con spazio all’opposizione.

Nelle foto il presidente Coletta con Melita e Lauro e con Caliri e Carlo.

Articoli correlati