Acr Messina - Taranto, aperta la prevendita. I tifosi: "Neanche gratis" - Tempostretto

Ultima del girone d'andata in casa, ma dalla prima col Crotone è cambiato tutto: partecipazione, campo e obiettivi

MESSINA – La prima notizia è che si giocherà al Franco Scoglio, merito soprattutto del bel tempo che ha dato tregua ad un manto erboso che, come è stato spiegato in tutte le salse, non drena. Non c’erano i tempi per intervenire in maniera drastica, aveva dichiarato l’assessore allo Sport Finocchiaro, facendo restare i tifosi dell’Acr Messina nel limbo.

La partita col Taranto, quindi, più per cause naturali che interventi esterni, si giocherà in riva allo Stretto e sarà importante sia per il ritorno di Ezio Capuano, esonerato dalla società peloritana all’incirca 12 mesi fa e ora allenatore dei pugliesi, ma anche perché chiuderà un girone di andata che potrebbe risultare addirittura peggiore di quello della passata stagione (14 punti a fine 2021 contro gli 11 del 2022, ma con appunto una partita ancora da giocare).

Il Messina sembra aver perso tifosi e voglia

Sembra lontanissimo l’esordio contro il Crotone. Curva Sud piena e addirittura gente che al fischio di inizio era ancora in fila per entrare, un entusiasmo che si è andato via via perdendo e nella giornata scorsa, in casa della Juve Stabia, addirittura i tifosi che erano andati in trasferta hanno abbandonato il proprio posto a secondo tempo in corso.

Adesso, a leggere sotto i post social dell’Acr Messina, il clima sembra quello di proseguire su questa contestazione che prevede di lasciare sola la squadra. Lo stesso Auteri nell’ultima conferenza stampa in cui ha parlato, dopo la sconfitta interna col Picerno, aveva “ripreso” i tifosi dicendo loro, tra le righe, che la squadra va sostenuta. Ma non sembrano d’accordo i tanti tifosi che ironizzano sulle prestazioni della squadra che non valgono il prezzo del biglietto o sperano, attraverso questa loro contestazione, di smuovere qualcosa ai piani alti. C’è anche chi ha creduto nello slancio iniziale acquistando l’abbonamento o partecipando al crowdfunding che ovviamente è più deluso di altri.

Proprietà assente, fin qui mancato gli obiettivi

Non sembrano essere però solo i tifosi che hanno lasciato sola la squadra. A parte le dichiarazioni del direttore generale Manfredi la proprietà non era presente all’ultima partita in casa e, durante una settimana caldissima, non sono seguite dichiarazioni o ammissioni di colpe per una squadra, che ormai è evidente, mal costruita. Solo la smentita di poche righe circa una trattativa per la cessione della società, giudicata falsa dalla famiglia Sciotto, ha fatto uscire dal silenzio la proprietà. Una risposta che tra l’altro fa trapelare del nervosismo.

Ma d’altronde da quel 4 settembre, in poco più di due mesi, il mondo per l’Acr Messina si è quasi ribaltato. La partecipazione e la voglia dei tifosi di sostenere la squadra si è tramutata in contestazione. Il Comune di Messina, che aveva ospitato la presentazione della squadra, e promesso interventi ha quasi provocato l’onta del campo neutro. Il “progetto Auteri” a lungo termine, motivo per cui l’allenatore di Floridia ha un contratto pluriennale, sembra non aver attecchito. Ci si augura di sbagliare ed essere smentiti, ma fino a prova contraria la situazione è indiscutibilmente questa.

Biglietti Messina – Taranto

Messina-Taranto, in programma domenica 18 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Per i residenti in provincia di Taranto la vendita è disponibile solo per il settore ospiti. E’ necessario, inoltre, essere sottoscrittori della tessera di fidelizzazione del Taranto Fc 1927. Punto vendita a Taranto: Pausa Caffè, viale Trentino 5b/7, telefono 099/7351116.

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi)

Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita;

La società comunica che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento, resterà chiuso il settore di Tribuna B e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A.

Articoli correlati