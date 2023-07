Acr Messina, ufficiale l'ingaggio di Damiano Lia - Tempostretto

Perfezionato l'ingaggio con il difensore Damiano Lia. Lo ha comunicato, nella mattinata odierna, la società Acr Messina

SAN GIOVANNI IN FIORE – Adesso è ufficiale. L’esterno basso Damiano Lia, classe ’97, è un nuovo calciatore di Acr Messina. Lo ha comunicato, nella mattina odierna, la società biancoscudata. Lia torna a Messina dopo la stagione 2017/2018 in cui si mise in luce proprio grazie alla fiducia accordatagli dal tecnico Giacomo Modica. Già da diversi giorni era stato raggiunto l’accordo tra il Messina e Lia. Solo oggi l’annuncio, anche se che lo stesso si era già aggregato alla comitiva sin dall’inizio del ritiro.

Lia, da Lentini al Messina

Originario di Lentini, il classe ’97, 175 cm, piede destro, ha disputato l’ultima stagione in serie D con la Vibonese (16 presenze, 1 assist) allenata dal neo tecnico del club messinese.

Proprio dal settore giovanile del Messina inizia il cammino di Lia nel calcio che conta. Nella stagione 2015/2016 brevissima esperienza nella società ligure del Ligorna in serie D e dalla quale, dopo qualche mese, rientra in Sicilia. La stagione successiva si trasferisce alla Sicula Leonzio, la formazione del suo paese, dove vince il torneo di serie D, scendendo in campo 13 volte e realizzando 2 reti contro Turris e Gragnano.

In estate, dopo l’iscrizione del Messina di Pietro Sciotto nel massimo campionato dilettantistico, Lia torna ancora nella città dello Stretto. In panchina siede Antonio Venuto che, nell’esordio di Portici vinto 2-1 dalla squadra campana, lo schiera come centrocampista di sinistra. Nella sconfitta interna contro la Nocerina viene impiegato come esterno basso di sinistra, mentre nella gare successive, complice anche la sua versatilità, cambia ancora ruolo: da esterno offensivo di destra contro Gela e Gelbison, all’impiego a sinistra, con il subentrante in panchina Giacomo Modica, nel 2-2 con il Troina (dove realizza il goal della definitiva parità con un tiro dalla distanza) e nella pesante sconfitta interna 0-5 contro la Vibonese.

Marco Rosafio. Nel ’17/’18, insieme a Lia, costituirono sulla destra una coppia devastante

Damiano Lia e Marco Rosafio, gli inarrestabili

A Palazzolo, il Messina inizia a rialzare la testa (vittoria 2-3 con rete di Mascari nei minuti conclusivi) e Lia si ritrova a centrocampo come mezz’ala al fianco di Migliorini e Lavrendi. Dalla gara successiva (il derby interno vinto 1-0 contro l’Igea Virtus), Lia non cambierà più posizione: esterno basso di destra, fatta eccezione per le gare contro Isola Capo Rizzuto e Portici in cui si ritrova ancora schierato a centrocampo. Iniziano a venir fuori tutte le sue qualità migliori: rapidità, grande corsa, facilità di sovrapposizione, per un catena di destra, insieme a Marco Rosafio, davvero irresistibile. A fine stagione, saranno 30 le sue presenze con 1 goal.

Damiano Lia. Con la Cavese ha fatto il suo esordio in C

Il passaggio a Cava: prima esperienza tra i professionisti

Nell’agosto del 2018, Lia ha la possibilità di vivere la sua prima esperienza tra i professionisti e raggiunge alla Cavese il tecnico che lo ha appena lanciato nel Messina. A fine torneo, saranno 25 presenze le sue presenze con 1 goal e 3 assist). Si sposta ancora, prima nella vicina Castellamare con le vespe della Juve Stabia (6 presenze e 1 assit), poi nella sua Lentini con la Sicula (7 presenze, 1 assist). Non è il miglior periodo per Lia che, l’anno successivo, prova a rilanciarsi nell’Imolese, ancora in serie C, tornando a giocare sui suoi consueti livelli (28 presenze, 1 goal, 1 assist). Svincolato a fine stagione, rimane fermo sino alla chiamata di Modica alla Vibonese, nel mese di dicembre scorso.

