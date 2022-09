Acr Messina verso Avellino, la sfida non è impossibile - Tempostretto

Il Messina ad Avellino. Inizio domenica alle ore 17:30. I precedenti non sorridono ai giallorossi. Ecco i convocati

MESSINA – Il Messina di mister Gaetano Auteri viaggia alla volta di Avellino. Domani allo stadio Partenio, inizio ore 17:30, l’attende una complicata trasferta contro l’Avellino. Così almeno era sulla carta alla vigilia del campionato, i campani lo scorso anno chiusero quarti in classifica e all’inizio di questa nuova stagione erano visti come una formazione da piani alti del girone C.

Nelle prime tre giornate però qualcosa non ha funzionato per gli irpini. Esordio con sconfitta di misura in casa del Pescara, che è un risultato che ci può stare. Poi il pari a reti bianche contro la neo promossa Gelbison, tra le mura amiche, e la sconfitta per 2-1 contro il Monopoli in Puglia di qualche giorno fa hanno ridimensionato momentaneamente il campionato dei campani. La squadra allenata da Roberto Taurino è in crisi e la sfida col Messina potrebbe anche costare la panchina al tecnico leccese non dovesse arrivare una vittoria.

Le possibilità dei biancoscudati

Dal canto suo in casa Acr Messina non si parte di certo sconfitti, la classifica d’altronde vede le squadre appaiate nella parte bassa della classifica ad un punto. La giovane squadra di Auteri ha dimostrato di poter costruire trame di gioco interessanti. Rimangono ovviamente da limitare gli errori difensivi ed essere più concreti in fase offensiva. Ma il momento no dell’Avellino potrebbe pesare sulle gambe e sulla testa dei calciatori locali più di quelli ospiti, che potrebbero approfittarne in una partita in cui hanno meno da perdere degli avversari.

Sembra che mister Auteri voglia riproporre il 4-3-3 visto contro la Viterbese, abbandonando, almeno per il momento, il suo storico modulo con la difesa a 3. Quasi sicuramente tornerà al centro della difesa Camilleri, difficilmente il tecnico di Floridia farà a meno del suo centrale più esperto avendolo già fatto riposare. Così come dovrebbe essere quasi certamente della partita Leandro Versienti che ha riposato nel turno infrasettimanale, anche se è riuscito a prendersi l’ammonizione dalla panchina.

La mediana dovrebbe essere confermata e blindata: Marino, Fofana, vedremo se accompagnati dal giovane Fiorani o da Konate, dipenderà anche dal modulo. Il rebus resta in attacco, Balde sembra un titolare fisso per mister Auteri. Iannone e Catania nei loro scampoli di partita hanno entrambi fatto vedere cose buone al tecnico giallorosso, ma non sappiamo se il loro impiego insieme dal primo minuto sia una possibilità. L’attaccante più esperto dei biancoscudati mercoledì è partito titolare e ha lasciato il campo dopo poco più di 50 minuti. Curiale per la sfida di Avellino non è convocato, così come Fazzi, il quale non si è ancora ripreso dal problema fisico accusato contro la Virtus Francavilla (uscito dal campo dopo 20 minuti di gioco).

Precedenti tra Avellino e Messina

Sarà la 17ª sfida tra i campani e i siciliani ad Avellino. I precedenti non sorridono al Messina: due vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. L’ultimo confronto è della scorsa primavera, un pareggio 1-1: alla rete di Aloi, pareggio in pieno recupero Piovaccari. Il precedente ancora prima è datato 2009/2010 quando le squadre si sfidarono in Serie D, vittoria per i biancoverdi per 1-0 rete di Majella. Per ritrovare l’ultima vittoria del Messina ad Avellino bisogna risalire alla serie B del 2007/2008: aprì le danze Parisi, il pari irpino con Cipriani e a sancire la vittoria fuori casa dei giallorossi la marcatura di Cordova.

La squadra di Taurino si schiererà, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, con il solito 3-4-2-1. Tra i pali Marcone, davanti a lui in difesa Illanes-Aya-Zanandrea. Centrocampo affidato a Franco e Casarini, con sugli esterni a destra Ricciardi e Tito a sinistra. A supporto della punta Murano dovrebbero esserci Guadagni e Kanoute. Arbitrerà la sfida Marco Emmanuele di Pisa, assistenti Pressato (Latina) e Martinelli (Seregno), quarto ufficiale Scatena di Avezzano.

I convocati dell’Acr Messina

Questi i convocati da mister Auteri per la sfida al Partenio-Lombardi di Avellino, partita valida come 4ª giornata del campionato di Lega Pro nel girone C:

PORTIERI: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski.

DIFENSORI: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 16. Vincenzo Camilleri; 17. Giuseppe Filì; 19. Antony Angileri; 23. Daniele Trasciani.

CENTROCAMPISTI: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani; 75. Andrea Mallamo.

ATTACCANTI: 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 20. Lorenzo Catania; 21. Alessio Piazza; 70. Paolo Napoletano.

