Addio a Clara Rametta: la sindaca di Malfa è morta a 75 anni

sabato 16 Agosto 2025 - 11:38

Le Isole Eolie piangono la scomparsa dell'imprenditrice, volto noto e figura di riferimento a Salina e in tutto l'arcipelago

MALFA – La sindaca di Malfa, Clara Rametta, è morta ieri all’età di 75 anni. Nonostante le condizioni di salute ha guidato il proprio Comune attraverso i vari progetti concretizzati nell’arco dei due mandati svolti. Rametta, imprenditrice prima ancora che politica, è stata una figura di riferimento per Malfa, Salina e tutte le Isole Eolie, una pioniera nel campo del turismo. In tanti l’hanno voluta ricordare nelle ultime ore, dopo la comparsa.

Antonio De Luca: “Profondo dolore”

La notizia è stata commentata anche all’Ars, dove il capogruppo del M5s Antonio De Luca ha ricordato Rametta: “La notizia della scomparsa di Clara Rametta mi addolora profondamente. Con lei perdiamo non solo una straordinaria amministratrice, ma anche una donna di visione e coraggio, che ha saputo coniugare il suo impegno politico con una lunga esperienza imprenditoriale.

Clara Rametta è stata una figura di riferimento per l’isola di Salina e per l’intero arcipelago eoliano. Da imprenditrice lungimirante ha contribuito a fare del turismo eoliano un modello di accoglienza e qualità riconosciuto in tutto il mondo. Da sindaca di Malfa, inoltre, ha portato avanti una visione di sviluppo sostenibile, promuovendo progetti innovativi in campo ambientale, energetico e culturale, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e al benessere della sua comunità”.

