Addio a padre Gaetano Murolo, storico parroco di Roccalumera

Il cordoglio del sindaco Lombardo

ROCCALUMERA – 64 anni di sacerdozio e e 90 anni d’età, padre Gaetano Murolo era un faro religioso per Roccalumera. Dal 1961 parroco di Santa Maria del Carmelo. Ed è morto stasera intorno alle 20. “Ciao Gaetano, adesso sei nella gloria dei cieli. Sei stato una guida per tutti noi e resterai un modello di vita sacerdotale. Resterai per tutti patri Murolo“, ha commentato il sindaco Pippo Lombardo.

Grande il suo impegno a Roccalumera, che ha lasciato un segno. Non a caso il sindaco ha chiesto di interrompere e rinviare il Consiglio comunale.