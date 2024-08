Addio ad Adele Fortino, storica giornalista messinese

Aveva uno stile inconfondibile ed è morta all'età di 82 anni

MESSINA – Brillante, pungente, mai banale. Un pezzo unico di storia del giornalismo messinese. È morta a 82 anni Adele Fortino, insegnante, giornalista e opinionista, che per anni ha raccontato Messina su testate locali e nazionali, compresi Il Fatto Quotidiano e il Sole 24 Ore.

Da anni era sparita dalle scene mediatiche per problemi di salute. Era vivace sia come firma sui giornali, ed è stata direttrice del settimanale “L’isola”, sia in televisione, con i suoi attacchi al personaggio di turno. Il suo “a ben risentirci” in tv era il modo di congedarsi dal pubblico in attesa di una nuova staffilata al “Buzzanchino”, come chiamava l’ex sindaco, di turno.

Adele Fortino aveva perso da tempo il marito, l’economista Mario Centorrino, e apparteneva a una famiglia molto conosciuta di Messina. “L’opinione di Adele Fortino” e “Messina sul sofà”, per citare un suo libro, coniugavano attenzione ai dettagli della vita politica e quel pizzico di snobismo e ironia che la caratterizzavano sempre. Il suo era un mix d’intrattenimento e informazione.

I funerali si svolgeranno mercoledì 7 agosto, alle 16.30, al Duomo.

Alla famiglia le condoglianze di Tempostretto.