Aggredisce l’ex compagna, 37enne in manette

Percosse e insulti ripetuti e ieri notte, a Scaletta Zanclea, la donna ha chiamato il 112

MESSINA – Non si tratta di un episodio isolato. Ieri notte, a Scaletta Zanclea, i carabinieri hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Con percosse e insulti, l’uomo aveva aggredito la donna. Quest’ultima è riuscita a chiamare il 112 e i carabinieri della stazione locale sono riusciti a rintracciare e bloccare il 37enne, alterato da un eccesso di alcol in corpo.

Il 118 ha giudicato la donna guaribile in cinque giorni.

L’attività investigativa ha permesso di riscontrare che si trattava di ripetuti atti di violenza fisica, psicologica, che trovavano il pretesto nella gestione del figlio.

Si è svolto stamattina il rito direttissimo e il giudice del Tribunale di Messina, nel convalidare l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.