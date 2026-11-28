L'iniziativa promossa dalla Uiltrasporti oggi zona Municipio e domani a piazza Cairoli nel segno della sensibilizzazione

MESSINA – La violenza contro chi lavora nel trasporto pubblico non può diventare una consuetudine, né può essere considerata un rischio inevitabile del mestiere. È da questa consapevolezza che nasce “Una corsa contro la violenza – La violenza ferma tutti”, l’iniziativa promossa dalla Uiltrasporti oggi e domani, con due giornate di sensibilizzazione, confronto e mobilitazione nella città di Messina. Il tutto dopo le diverse e recenti aggressioni agli operatori dell’Atm.

Stamattina il sindacato è stato presente in piazza Unione Europea, zona Municipio, nei pressi di Palazzo Zanca, con un punto informativo, interventi, testimonianze e momenti di confronto con rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle associazioni dei consumatori. In contemporanea, i rappresentanti sindacali sono saliti a bordo degli autobus della Linea 1 per sensibilizzare gli utenti.

Domenica 29 novembre, dalle 9 alle 12, l’iniziativa proseguirà a Piazza Cairoli, con interventi, testimonianze, un momento pubblico dedicato alla cultura del rispetto e la consegna di riconoscimenti. La sensibilizzazione proseguirà inoltre a bordo delle linee del trasporto pubblico cittadino.



“L’obiettivo è richiamare l’attenzione pubblica su un fenomeno che colpisce autisti, verificatori, operatori e lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico, vittime di aggressioni, minacce, intimidazioni e comportamenti che mettono a rischio la loro sicurezza e serenità, oltre a compromettere il regolare svolgimento del servizio. Abbiamo scelto di non scioperare, ma di sensibilizzare. Perché la sicurezza, il rispetto e la dignità del lavoro sono una battaglia che riguarda tutti”, viene evidenziato dalla Uiltrasporti.

La campagna coinvolge le piazze cittadine e, contemporaneamente, gli autobus, attraverso la distribuzione di materiale informativo e il dialogo diretto con i cittadini.

“La violenza contro chi lavora nel trasporto pubblico a Messina è una questione sociale che riguarda tutti”



«Abbiamo scelto di scendere in piazza e salire a bordo degli autobus, rinunciando volutamente allo sciopero e scegliendo invece la strada della sensibilizzazione, del dialogo e del coinvolgimento della cittadinanza. È una scelta precisa, che vuole mettere al centro le persone e la responsabilità di un’intera comunità. La violenza contro chi lavora nel trasporto pubblico non è un fatto privato, non è una fatalità e non può essere derubricata a episodio isolato: è una questione sociale che chiama in causa tutti, istituzioni, aziende, utenti e cittadini – dichiara Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina –. Chi ogni giorno garantisce mobilità, servizio e collegamenti alla nostra città non può essere costretto a lavorare nella paura. Il rispetto e la sicurezza non sono concessioni, ma diritti fondamentali che devono essere garantiti».

Al fianco del segretario generale Di Mento, il segretario provinciale Tpl, Francesco Macrì, e il coordinatore Viabilità, Giuseppe Giallanza: «Come organizzazione sindacale abbiamo il dovere di alzare la voce, ma anche di costruire proposte, coinvolgere e sensibilizzare. Per questo abbiamo deciso di non fermare gli autobus con uno sciopero, ma di fermare, almeno simbolicamente, l’indifferenza. Vogliamo entrare nelle piazze, parlare con le persone, incontrare le istituzioni e portare questo tema fuori dai luoghi di lavoro, perché la prevenzione passa anche attraverso la cultura del rispetto, la consapevolezza e la responsabilità collettiva. Non possiamo aspettare la prossima aggressione per tornare a parlarne: occorre un impegno concreto, continuo e condiviso per

rafforzare la sicurezza e tutelare chi lavora».



