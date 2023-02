Akademia affronta Talmassons, ultima trasferta della stagione regolare - Tempostretto

Match in programma domenica contro le friulane terza forza del girone

MESSINA – Nona giornata di ritorno per la Desi Shipping Akademia Messina che domani, domenica 19 febbraio 2023, con inizio alle 15:30, sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Latisana per il match contro la Cda Talmassons, attuale terza forza del girone B di Serie A2. Il match sarà diretto dai signori Luca Cecconato ed Andrea Boscarol. La partita sarà visibile in diretta streaming gratuita sul canale youtube di Volleyball World Italia.

Sarà anche il penultimo match di regular season per il club caro al presidente Costantino, che domenica prossima tornerà di fronte ai propri tifosi per il match contro San Giovanni in Marignano mentre osserverà il turno di riposo programmato nell’ultima di campionato. Tanta, quindi, la voglia di concludere nel miglior modo possibile la stagiona regolare per le ragazze allenate da coach Breviglieri, che arrivano in terra friulana dopo quattro battute d’arresto consecutive (una casalinga per 3-2 contro Vicenza), ma con alcuni segnali importanti di crescita che danno sensazioni positive, soprattutto in vista della seconda parte di stagione. Di contro Muzi e compagne troveranno un avversario attrezzatissimo e, soprattutto, agguerrito.

Il precedente e il roster di Talmassons

All’andata Talmassons superò con un 3-0 finale le peloritane che nel primo parziale conducevano per 23-19 salvo farsi rimontare. Le friulane sono un collettivo dotato di tante individualità importanti, a cominciare dalla Taborelli, tra le top acers dei due gironi (25 punti direttamente dal servizio per lei) e che sino ad ora ha collezionato 269 punti complessivi.

Ma sono tante anche le frecce all’arco della prossima avversaria di Akademia: Milana, Costantini e Caneva, tanto per citarne qualcuna ma, più in generale, la formazione di coach Barbieri si è fatta notare per essere dotata di un gruppo compatto e completo in ogni reparto, che arriverà al match di domenica con l’ulteriore volontà di fare bene e riprendere a vincere proprio di fronte ai suoi tifosi. Per le friulane, infatti, sarà tanta la voglia di riscattarsi dopo lo stop subito in casa di Montecchio che ha interrotto una striscia molto importante di risultati utili consecutivi ed ha permesso proprio alla Ipag di superare in classifica le ragazze allenate da coach Barbieri.

La squadre in classifica dietro Akademia

Per la prossima uscita fari puntati anche sull’incontro tra Marsala e Perugia (rispettivamente penultima ed ultima della classe con 9 e 6 punti), mentre Sant’Elia, che con la vittoria nell’ultimo turno di campionato in casa di Perugia ha scavalcato in classifica proprio il club del presidente Costantino, facendolo scivolare in terzultima posizione, osserverà il turno di riposo programmato dal calendario.

