Akademia, Breviglieri: "Problema in attacco, perdere non aiuta" - Tempostretto

Dopo la sconfitta pesante contro Talmassons anche Silotto ammette: "Dobbiamo essere più lucide"

MESSINA – Nell’analizzare la sconfitta subita contro Talmassons coach Breviglieri centra il punto quando dichiara che la squadra ha “commesso alcuni errori con un peso specifico maggiore”. Se pensiamo che nel primo set Messina era avanti 23-19, nel secondo si era riportata sotto 20-21 e nel terzo 19-21. In tutti e tre i parziali ha poi subito rispettivamente 6, 4 e 4 punti consecutivi dalle avversarie.

Manca la lucidità, riassume Giorgia Silotto, ma l’Akademia ha dimostrato che, limando questi errori che pesano senza dubbio, ed escludendo la capolista Roma, in questo campionato, quando manca ancora una partita alla fine del girone di andata, può giocare alla pari con tutte le altre squadre del girone B.

Al momento la classifica non sorride tanto alla squadra del presidente Costantino nona nel girone su undici squadre partecipanti, Marsala con la vittoria odierna ha operato il sorpasso, ma è fondamentale per le ragazze di Messina tornare a vincere per non cadere in una sorta di depressione sportiva. Settimana prossima, ultima del girone di andata, in trasferta contro San Giovanni in Marignano.

Coach Breviglieri: “Non accontentarsi di non sbagliare”

“Se analizziamo i numeri per quelli che sono il problema è stato in attacco. Non siamo riusciti a mettere palla a terra, gli altri fondamentali sono andati bene. Ad esempio oggi 13 muri vincenti, nelle partite precedenti neanche in 5 set li avevamo fatti. Sconfitta maturata perché non siamo riusciti a mettere palla a terra. Qualche errore con peso specifico maggiore, vantaggio consistente sprecato nel primo.

Anche nel secondo set qualche scelta non felice e poi ci è mancato del coraggio e non abbiamo avuto capacità di chiudere il punto avendone la possibilità. Accontentarsi di non sbagliare rimettendo la palla di là alle volte paga poco. Bisogna avere delle volte più determinazione e coraggio, noi adesso siamo in una fase pesante, perdere non aiuta. Dobbiamo recuperare la fiducia e fare la nostra crescita.

Giorgia Silotto, Akademia

“Questa era una partita sia a livello emotivo che di classifica ci avrebbe fatto molto comodo portare a casa qualche punto. Dopo un po’ di sconfitte l’umore cala. Eravamo cariche nel primo, ci manca lo sprint finale come nel primo e secondo per portare a casa il risultato. Dobbiamo aiutarci un po’ di più nei momenti cruciali. Dobbiamo solo essere un po’ più lucide”.

Dichiarazioni di Talmassons

“Partita dura – dichiara coach Barbieri al termine del match – dove abbiamo faticato più del solito a muro. Messina il primo set se lo meritava onestamente. Noi abbiamo gestito bene in quel parziale, nonostante i 6 errori, ma abbiamo forzato la battuta e pescato bene e molto dalla panchina nel resto del match. Il gruppo si sta consolidando e crescendo molto di partita in partita. Sapevamo di avere una squadra giovane e potevamo andare incontro a dei rischi, ma devo dire che hanno tanta voglia di lavorare”.

“Sapevamo di trovare contro gente molto esperta. Siamo state brave – dichiara la 18enne Trampus, top scorer della partita con 15 punti – a valorizzare la nostra pallavolo e gli allenamenti. Il grande sogno è quello di arrivare in Nazionale”.

Risultati 9ª giornata

Roma Volley Club – Montecchio 3-0

Martignacco – San Giovanni in Marignano 2-3

Anthea Vicenza Volley – Volley Soverato 1-3

Akademia Sant’Anna – Talmassons 0-3

Pallavolo Perugia – Marsala Volley 0-3

Classifica Serie A2 girone B

Roma Volley Club 24 punti

Soverato 17 punti

San Giovanni 16 punti

Talmassons, Martignacco 15 punti

Montecchio 14 punti

Vicenza 10 punti

Marsala 9 punti

Messina 7 punti

Sant’Elia 5 punti

Perugia 3 punti