Akademia Città di Messina in trasferta a Como. Joly: "Un bel banco di prova" - Tempostretto

Akademia affronta domenica l'Albese Como lontano dal PalaRescifina. All'andata fu vittoria per le ragazze di coach Bonafede

MESSINA – Prima di una doppia trasferta per Akademia Città Di Messina che, domenica 3 dicembre alle ore 16 nell’impianto del “PalaFrancescucci” di Casnate con Bernate (CO), sarà ospite della Tecnoteam Albese Como, nel secondo turno del girone di ritorno.

Il rotondo successo con la Nuvolì Altafratte Padova di domenica scorsa ha ridato nuova linfa in casa Messina, in vista di una trasferta insidiosa come quella che attende nel weekend la formazione siciliana e nel corso della quale servirà la miglior Akademia per uscirne indenni, portando a casa il massimo dei risultati auspicabili.

Nella gara di andata, che coincise con la riapertura ufficiale del “PalaRescifina” all’attività agonistica, le ragazze di coach Bonafede si imposero 3-1 dopo due ore di gioco e aver perso con un parziale basso il primo set e vinto il secondo ai vantaggi.

Joly: “Trovata identità di squadra e gioco”

Voce autorevole quella della schiacciatrice Jessica Joly; lei la A2 l’ha vinta nelle ultime due stagioni con la maglia di Pinerolo e Trento: “E’ stato sin qui un campionato stratosferico. Stiamo seguendo un percorso di crescita che, al momento, è un po’ una linea retta. Anche se a volte il risultato non ci ha sorriso, stiamo lavorando tanto in palestra per cercare poi di fare sintesi ed arrivare pronte nella fase calda del campionato. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale legata alle poche partite sulle gambe del pre-campionato. Pian piano abbiamo trovato la nostra identità di squadra e il nostro gioco; questo ci sta consentendo di imporci anche in situazioni in cui prima perdevamo lucidità e concentrazione. Il lavoro si vede e andremo avanti su questa linea”.

Entrare a gara in corso e lasciare il segno; una delle caratteristiche di Jessica Joly, così come accaduto a Brescia dove ha dato la svolta con un break forse decisivo: “L’allenamento serve anche a questo. Siamo sempre stimolate a tenere alta la concentrazione e soprattutto l’agonismo. Quando entri e si devono recuperare punti, la carica che ti porti dietro dalla settimana ti aiuta a dare una svolta. Chiaramente non solo io, ma tutte abbiamo dato un contributo notevole, svoltandola insieme”. Adesso, la trasferta con Como, una squadra che all’andata ha provato la nostra consistenza. In quella gara Joly è stata eletta MVP: “Sarà una gara importante per il nostro percorso di crescita. Ci arriveremo dopo una settimana complicata a causa di alcune trasferte interne per gli allenamenti. La stiamo preparando, però, con la stessa attenzione di sempre. Albese è un’ottima squadra e sarà un bel banco di prova”.

La sfida con Como spartiacque

Quella del “PalaFrancescucci” potrebbe essere una gara spartiacque per la formazione allenata da coach Chiappafreddo, attulamente fuori dalla griglia per poole promozione e distante da Brescia, quinta in classifica e in ultima posizione utile per tentare la scalata alla serie A1, quattro lunghezze.

In classifica, Akademia Città Di Messina, in virtù del successo per 3-0 sulla Nuvolì Altafratte Padova sale a 21 punti, ha conservato il quarto posto ad un solo punto da Talmassons. La Tecnoteam Albese Como occupa la sesta posizione con 12 punti frutto di 4 vittorie e 6 sconfitte, 15 set vinti, 21 quelli persi. I quattro successi sono arrivati in casa con Soverato (3-1), Bologna (3-2) e Padova (3-0), in trasferta a Pescara (0-3); un punto raccolto nella sconfitta esterna di Brescia (3-2).

Nessuna ex del match e tre precedenti tra le due formazioni: quello dell’andata terminato con il successo di Messina, e le due sfide nella passata stagione nella poule salvezza che hanno visto una vittoria a testa, entrambe per 3-1, per la squadra che andava a giocare in trasferta.