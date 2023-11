Akademia Città di Messina riparte con un 3-0 perentorio contro Padova - Tempostretto

Quinta vittoria a punteggio pieno per Akademia in casa al PalaRescifina, migliore in campo Payne che mette a segno 23 punti

MESSINA – Archivia al meglio le sconfitte contro Perugia e Busto Arsizio l’Akademia Città di Messina che schianta per tre set a zero Padova e torna alla vittoria. Inizia questo girone di ritorno con una vittoria, la quinta a punteggio pieno ottenuta in casa al PalaRescifina in stagione. Padova dal canto suo ha fatto quel che ha potuto dimostrando che il risultato dell’andata, vittoria in rimonta al tiebreak per le siciliane, era dovuto ad una pre season poco allenante.

Akademia si schiera con Galletti al palleggio e Payne opposta, in banda Battista e Joly, Martinelli e Modestino centrali con Maggipinto libero. Risponde coach Rondinelli con Bortolot-Wabersich sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Trampus e Rizzo, centrali Volpin e Fanelli con Masiero libero. Non farà cambi coach Bonafede nel corso dell’incontro confermando il sestetto di partenza che tra l’altro non lo costringerà nemmeno a chiamare time out.

Migliore in campo Kelsie Payne con 23 punti, per l’americana terza volta in stagione che supera i 20 punti. In doppia cifra anche Valeria Battista, 12 punti, ottima partita ancora per lei anche in ricezione. Buona gara anche a muro per Martinelli, 6, e Modestino, 5. Akademia settimana prossima andrà in trasferta contro Como e arriverà dall’alto dei suoi 21 punti in classifica nel girone A.

Akademia Città di Messina – Padova 3-0

Primo punto per Padova, ma Akademia passa subito in testa sul 4-2, ma Volpin e l’ace di Trampus riportano in parità le ospiti. Nuovo accelerata delle locali che con l’attacco di Joly e l’errore di Trampus sale 8-5, Padova rincorre ma Città di Messina mantiene il vantaggio e quando Battista mette a terra il punto dell’11-7 coach Rondinelli chiede il il primo time out. Il gioco prosegue ma Akademia resta in testa e quando Payne mette a terra la palla del 16-11 Padova costretta al nuovo time out, mentre ancora a zero coach Bonafede. Al rientro si riprende con ancora un punto di Payne in diagonale, Rondinelli opera i primi cambi per provare a dare una scossa alla sue ma Akademia tocca il massimo vantaggio sul +10, 21-11, col muro di Battista. Con un vantaggio più che rassicurante Akademia arriva a set point sul 24-15 dopo l’errore in battuta di Nicolini, l’invasione di Fanelli poi fa scattare il primo parziale per le messinesi sul 25-15.

Stesso sestetto di partenza per Akademia con coach Rondinelli che dopo i cambi di metà primo set conferma in campo Cicolini per Wabersich. Attacco vincente e poi muro di Battista e Akademia inizia il secondo set già con il break. Con l’errore di Bortolot diventano tre prima che Trampus interrompe la striscia. Sul 5-2 si spengono alcuni fari e la partita è sospesa per quasi una decina di minuti, alla ripresa Akademia allunga sul agevolmente sul 9-3 e Padova ferma il gioco. Si torna in campo ma troppi errori ancora per Padova e Akademia col muro di Galletti e poi l’ace di Payne trova il massimo vantaggio sul 13-4, altro time out per coach Rondinelli che rimette in campo Wabersich per Cicolini. Al rientro in tandem Payne e Battista confezionano il +10 sul 15-5, Padova interrompe la striscia un miniparziale grazie a Tampus, il muro e poi l’attacco di Wabersich. Akademia approccia ai venti con Battista in battuta, Payne è protagonista dei punti che portano Messina a set point a chiudere il parziale è il tocco di seconda di Galletti per il 25-15.

Luci parzialmente spente e atlete che si riscaldano

Sestetti confermati ad inizio terzo set, ma diversi errori dalla parte di Messina consentono a padova di fare per la prima volta nel match corsa di testa sullo 0-3. Replica immediatamente la formazione di casa con Battista e Martinelli che firmano il 3-3. Punto a punto fino al 5-5 poi Joly scava il solco e sull’8-5 coach Rondinelli chiama il primo time out del parziale. Al rientro prosegue la marcia di Akademia con Padova che non trova le contromisure necessaria e massimo vantaggio per le messinesi sul +6, 15-9. Fila tutto bene per Akademia che con un punto conteso a rete riaggiorna il massimo vantaggio +7, sul 19-12. Nel finale dilaga la formazione di casa e con un muro e un primo tempo di Modestino si guadagna i match point sul 24-15, colpo di coda di Padova che conquista due punti poi arriva la sentenza con la pipe messa a terra da Payne per il 25-17.

Tabellino

Parziali: 25-15, 25-15, 25-17.

Durata: 21′, 29′, 19′.

Mvp: Kelsie Payne.

Akademia: Battista 12, Martinelli 6, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 5, Felappi ne, Mearini ne, Payne 23, Joly 5, Rossetto ne, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne, Fernandopulle ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Padova: Volpin 6, Cicolini 1, Pavei ne, Magnabosco 0, Nardelli 1, Pasa ne, Trampus 11, Fanelli 4, Wabersich 4, Bortolot 1, Masiero 0, Rizzo 4, Menegaldo 0.

Allenatore: Vincenzo Rondinelli. Assistente: Riccardo Fiscon.

Arbitri: Giuseppina Stellato e Marco Colucci.

Articoli correlati