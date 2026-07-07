Akademia, il presidente Costantino attacca il sindaco: “Non mi risponde, arriverà uno tsunami”

Con la domanda d’iscrizione presentata, indicando il PalaRescifina come impianto di casa, sorgono già le prime difficoltà. "Ci alleneremo in piazza Municipio"

MESSINA – Nel giorno in cui Akademia Sant’Anna termina la presentazione della nuova stagione, con gli innesti di Elisabeth Caruso e Martina Pegoraro, resta il nodo impianto, un problema grosso per Akademia. La società del presidente Fabrizio Costantino rimane al PalaRescifina con l’indicazione del Comune della stagione precedente, nonostante avrebbe voluto spostarsi al PalaTracuzzi, ma ci sono già eventi programmati nel primo mese di campionato, da metà a fine ottobre che potrebbero avere risvolti drammatici.

“È assurdo e da non credere che al 7 di luglio, tra qualche giorno usciranno i calendari, ancora con noi nessuno ha parlato – dice Costantino -. Ho sentito l’assessore Vadalà e ci incontreremo venerdì, lui però deve prendere ancora in mano la situazione per quanto riguarda lo sport, così avevamo dialogato con il sindaco Basile che però non risponde più ai miei messaggi. Sembra che organizzano tutto contro Akademia ma arriverà uno tsunami contro di loro”.

Il presidente avrebbe voluto avere un confronto per equilibrare tutte le esigenze di spettacoli e di altre discipline sportive: “Lo sport di vertice in città non interessa, in questa città che definisco deludente abbiamo sostenuto sia il sindaco che alcuni consiglieri comunali, poi scomparsi. La situazione è critica: il 4 ottobre inizia il campionato e dal 12 al 28 ottobre il PalaRescifina è indisponibile,. Non si è voluto percorrere ancora la strada PalaTracuzzi e bisognerà incastrarsi con le esigenze delle altre società di calcio a 5, basket e pallavolo”.

“Ci alleneremo in piazza Municipio”

Costantino parla dei nuovi regolamenti: “Non si potranno giocare tre partite tutte in casa o tutte in trasferta. Noi in quella settimana di ottobre avremo anche il turno infrasettimanale, alla prima persa a tavolino ci sarà la multa e alla seconda l’esclusione del campionato. Inoltre io non intendo quest’anno andare in giro a cercare campi per allenarmi quando il PalaRescifina sarà occupato. Quest’anno se non avremo il campo di allenamento andremo ad allenarci a piazza Municipio, facendo fare loro brutta figura”.

Non c’è modo di trovare un punto di incontro? “La mia pazienza è arrivata – risponde Costantino – Sembra che l’amministrazione voglia fare una cattiveria a una società sportiva che porta in alto il nome della città, l’assessore Vadalà è stato gentile, mi ha ringraziato per quello che facciamo e credo che questo sia quello da fare da parte delle istituzioni. Il vertice dell’amministrazione però dimostra che non sono interessati allo sport. Il sindaco è offeso con me, vuole parlare col mio vice ma non con me perché qualche settimana fa avevo detto che stavamo aspettando di capire quale fosse il “problema politico del PalaTracuzzi”, non ho offeso nessuno. Io dico che dobbiamo comunque sederci ad un tavolo. Eventuali danni di immagine saranno messi in conto agli amministratori”.

Abbiamo tentato di contattare il sindaco Basile per un’eventuale replica.