MedCom 2027, il professor Pira nel comitato scientifico

Prestigioso incarico per il docente UniMe in vista della Conferenza di Bangkok 2027

Prestigioso incarico internazionale per Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina nominato Steering committee member della conferenza internazionale MedCom 2027 che si terrà il 5 e 6 aprile 2027 a Bangkok.

Conferenza internazionale, perché è stato scelto Pira

Dopo essere stato per 3 anni Country coordinator per l’Italia della Conferenza internazionale, questa nuova prestigiosa nomina che si aggiunge alla conferma come componente del Comitato scientifico e relatore. Gli organizzatori scrivono al professor Pira; “Questo incarico riflette il nostro profondo apprezzamento per i suoi eminenti risultati accademici e professionali, ma anche per la sua riconosciuta competenza e leadership” La Conferenza mondiale sui media e la comunicazione di massa (MedCom 2027), sarà sul tema: “Segnali oltre l’algoritmo: umanità, fiducia, libertà in un mondo guidato dai media e dall’IA”.

MedCom 2027, il ruolo di Pira

“Sono molto contento di questo nuovo incarico – commenta Pira – in un evento internazionale importante per il presente e il futuro della comunicazione in un momento di vera rivoluzione sancita dalla presenza incisiva dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un ruolo strategico legato al posizionamento dell’evento, ma relativo alla selezione dei relatori e alla valutazione pre e post della conferenza stessa. Con umiltà e passione cercherò di svolgere questo incarico che si preannuncia impegnativo ma avvincente. Ringrazio gli organizzatori, con cui già mi sono confrontato on line e spero di svolgere al meglio questo nuovo ruolo, ma anche quello di componente del Comitato scientifico e di relatore”.

Chi è il professor Pira

La nomina arriva alla vigilia di due importanti impegni accademici internazionali. Il docente è impegnato a Timisoara in Romania, insieme al collega Marcello Mollica, nell’International summer school in Social Anthropology 2026 sul tema : “Trasformazione urbana e questioni sociali”, organizzata nell’ambito del programma BIP (Erasmus +) dalla West University di Timisoara, con le Università di Friburgo (Svizzera), Norwegian University of Science and Technology (Norvegia), University of Beira Interior (Portogallo) e l’Università di Messina, e vedrà la presenza di professori, ricercatori, dottorandi e studenti universitari di tutta Europa. Pira sarà poi impegnato come chair e relatore a Bilbao del XVI Congresso della FES (Federazione Spagnola di Sociologia).