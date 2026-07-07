Paura sulla riviera nord: forte esplosione e fiamme in un appartamento

Un violento scoppio avvertito fino alle spiagge tra Pace e Contemplazione precede il rogo in un condominio: sul posto i vigili del fuoco

Un forte scoppio, distintamente avvertito fino alle spiagge della zona nord, ha preceduto il divampare di un rogo che ha seminato il panico nella riviera messinese, tra Pace e Contemplazione.

Il fuoco è partito dai locali di una casa situata dentro un condominio. L’intervento immediato dei pompieri ha permesso di avviare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area.