 Paura sulla riviera nord: forte esplosione e fiamme in un appartamento

Paura sulla riviera nord: forte esplosione e fiamme in un appartamento

Redazione

Paura sulla riviera nord: forte esplosione e fiamme in un appartamento

martedì 07 Luglio 2026 - 13:59

Un violento scoppio avvertito fino alle spiagge tra Pace e Contemplazione precede il rogo in un condominio: sul posto i vigili del fuoco

Un forte scoppio, distintamente avvertito fino alle spiagge della zona nord, ha preceduto il divampare di un rogo che ha seminato il panico nella riviera messinese, tra Pace e Contemplazione.

Il fuoco è partito dai locali di una casa situata dentro un condominio. L’intervento immediato dei pompieri ha permesso di avviare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Extravergine, il sapone come si faceva una volta VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED