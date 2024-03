Akademia, il vice Ferrara: “Non sappiamo dove potremo arrivare” VIDEO

Da oltre trent’anni lavora nella pallavolo messinese, in Akademia dall’inizio sul primo anno di Serie A dice “c’era tanta curiosità e abbiamo fatto esperienza”

MESSINA – Coach Flavio Ferrara durante le partite di Akademia Città di Messina siede a fianco di Fabio Bonafede è il suo vice e uno dei componenti dello staff tecnico della squadra messinese. Di Palermo in passato ha giocato nella sua città natale ma anche a Messina dove poi si è stabilito ormai da trent’anni, allenando sia nel settore maschile che femminile.

Ferrara ha visto la società cara al presidente Costantino muovere i primi passi addirittura dalla B2, nella stagione poi interrotto causa Covid, e afferma di trovarsi bene sia in città che in Akademia. Una storia lunga la sua con la pallavolo messinese la sua e per questo preferisce stare al presente.

Intervista a Flavio Ferrara

Coach è la stagione più bella che state vivendo in Akademia?

“Le stagioni per come sono andate in Akademia sono tutte belle anche se con obiettivi diversi. Ogni anno abbiamo vissuto emozioni diverse, il primo anno di Serie A ad esempio c’era tanta curiosità e abbiamo provato a colmare situazioni per noi nuove visto che non avevamo tanta esperienza. Quasi due percorsi in uno lo scorso anno fino all’arrivo di Fabio Bonafede. Quest’oggi siamo a marzo e nell’ultima partita credo abbiamo fatto un passo in più nel nostro percorso di crescita”.

Avete sempre parlato di stagione per step, ha visto questa squadra crescere da agosto, ci sono ancora margini di crescita?

“Ricordo bene quando abbiamo iniziato ad agosto, c’era tanta attesa, curiosità ma anche convinzione di essere pronti e non sappiamo ancora quale sarà il risultato finale. C’era tanta voglia di fare, noi ragioniamo di squadra e ci piace fare le cose insieme, dando il meglio sia in allenamento che in partita”.

Cosa ha portato in più coach Bonafede?

“Ha tanta esperienza di serie A e stiamo cercando di imparare il più possibile e questo metodo sta funzionando. Lo si vede nel quotidiano dove cerchiamo di rispondere alle sue esigenze”.

Quando parla dello staff tecnico lo fa sempre al plurale…

“La società Akademia ha messo in piedi tutto quello che poteva mettere a disposizione. Sia i tecnici, che i dirigenti fino allo staff medico ognuno lavora nei propri ambiti, questo funziona e lo si vede. All’interno dello staff tecnico ci si confronta, soprattutto a fine partita e tante cose sono condivise tra noi, lavoriamo molto dopo la partita e dopo averla analizzata oggettivamente per vedere cosa ha funzionato e cosa c’è da correggere”.

Studiate anche gli avversari, su Cremona cosa ci può dire?

“È una squadra che ha chiuso seconda nel proprio girone nella prima fase del campionato. Le avevamo incontrare lo scorso anno e quest’anno si sono rinforzate, sono un avversario a cui prestare la giusta attenzione perché hanno atlete con potenzialità che cercheranno di prevalere sulle nostre”.

