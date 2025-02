Akademia Messina alla poule promozione da terza, i numeri della stagione regolare

Svelato anche il calendario della seconda fase. Le siciliane si presentano con la migliore in battuta (Diop) e il miglior libero (Caforio) di tutta la Serie A2

MESSINA – Con la sconfitta subita al PalaRescifina domenica sera Akademia Sant’Anna, oltre ad aver perso l’imbattibilità casalinga e il primo tie break della stagione (considerando il solo campionato), non è più la squadra meno battuta dell’intera A2. I conti da questo momento in poi andranno fatti con le altre nove squadre qualificate alla poule promozione e vanno tenute in considerazioni le vittorie totali che potranno fare la differenza in caso di arrivo a pari punti.

Per la formazione di capitan Carraro e compagne in queste prime diciotto giornate di campionato sono arrivate 15 vittorie e 3 sconfitte, di queste sconfitte una è arrivata al tiebreak ed è valsa almeno un punto in più. Le vittorie a punteggio pieno sono state 11, ma curiosamente non c’è stata nessuna vittoria per 3 set a 0 maturata lontana dal PalaRescifina. Akademia in queste prime diciotto partite ha vinto 49 set perdendone 24 (26-8 in casa, 23-16 in trasferta), saldo positivo anche sui punti totali 1683 quelli vinti contro i 1457 persi (801-648 in casa, 882-809 in trasferta).

I numeri delle pallavoliste

Tra le atlete coach Bonafede ha dovuto fare i conti con la mancanza di Cabassa, per scelta societaria in seguito alle visite mediche di agosto, e di Rollins, che ha rescisso dopo poche settimane dal suo arrivo a Messina. La squadra è stata puntellata tra Natale e Capodanno con gli arrivi di Vernon e Bozdeva che sono in gruppo da poche settimane. L’allenatore siciliano comunque ha avuto una predilezione per Olivotto, Carraro, Mason, Caforio e Diop che sono sempre partite nello starting six di Akademia, Modestino e Rossetto sono state preferite in una sola occasione da Babatunde e Rollins. Quanto a presenze comunque a quota 18, e quindi entrate in tutte le partite della stagione regolare, Olivotto, Carraro, Modestino, Rossetto, Mason, Caforio e Diop. Tra le più utilizzate a partita in corso Babatunde, 13 presenze, Norgini (6), Guzin (5), Vernon (4), Rollins e Bozdeva (3) e Trevisiol (1).

Quanto ai punti in stagione regolare spicca su tutte Diop con 390, seconda dietro Montano in tutta la A2 per punti realizzati ma prima per numero di ace realizzati (36); in una sola occasione non ha raggiunto la doppia cifra e addirittura in 12 ha sempre realizzato almeno venti punti con una media in stagione di 21,67 punti a partita. Segue Olivotto a quota 206, di cui 48 muri, e curiosamente ha fatto poco meglio in trasferta, terza Rossetto a 195. In quarta posizione Mason (182), quinta Modestino (165) che ha fatto meglio nel girone d’andata ma nel girone di ritorno spesso ha lasciato il posto a partita in corso a Babatunde. Seguono poi le giocatrici sotto i cento punti: Carraro (51), Babatunde (43), Vernon (29), Rollins (15), Bozdeva e Guzin (3), Caforio (1), Norgini e Trevisiol (0). Per Giorgia Caforio, al di là del punto che è una sorpresa visto il ruoo, vale il primato di essere la miglior ricevitrice della Serie A2 con una percentuale del 45,71%.

La classifica della poule promozione

San Giovanni in M.no 46 punti (15 vittorie)

Busto Arsizio 43 (15)

Akademia Sant’Anna 42 (15)

Macerata 42 (14)

Itas Trentino 38 (14)

Brescia 32 (11)

Cremona 32 (10)

Padova 31 (10)

Melendugno 31 (10)

Costa Volpino 29 (9)

La seconda fase del campionato vedrà ogni squadre classificata tra le prime cinque del girone A o B, sfidare due volte, in casa e trasferta, le cinque dell’altro girone. Al termine di queste dieci partite la prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A1, mentre le classificate dalla seconda alla quinta giocheranno semifinali ed eventuale finale playoff per contendersi l’ultimo posto rimasto. Le semifinali vedranno la seconda contro la quinta, con eventuale bella in casa della seconda, e terza contro quarta con eventuale bella in casa della terza, ai playoff non peserà meno la vittoria al quinto. In caso di arrivo a pari punti si guarderà non lo scontro diretto ma il numero totale di vittorie ottenute nelle due fasi e indicate tra parentesi, in caso di uguale numero di vittorie si passerà al quoziente set e in caso di ulteriore parità al quoziente punti.

Il calendario della seconda fase

Akademia comincerà il 16 febbraio a Melendugno contro l’ex Joly, turno infrasettimanale in casa il 19 febbraio contro Cremona e poi il 23 febbraio, sempre al PalaRescifina, riceverà la visita di Busto Arsizio uno scontro diretto molto importante. La quarta giornata la vedrà viaggiare fino a Padova il 2 marzo, mentre la settimana successiva altro scontro d’alta classifica, il 9 marzo, contro l’Itas Trentino in trasferta.

Il mini girone di ritorno inizierà con turno infrasettimanale il 12 marzo in casa contro Melendugno. Seguiranno poi due trasferta a Cremona il 16 marzo e a Busto Arsizio, in anticipo il 22 marzo. Si chiuderà con due partite in casa il 26 marzo contro Padova e il 29 marzo contro Trentino.

Articoli correlati