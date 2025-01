Akademia Messina aspetta al PalaRescifina il fanalino di coda Mondovì

Peloritane in campo in un testa coda contro le piemontesi dell'ex Catania domenica alle ore 16

MESSINA – Prima al PalaRescifina del nuovo anno per Akademia Sant’Anna. Dopo la sconfitta sul taraflex del Fontescodella contro Macerata, le SuperGirls di coach Bonafede tornano innanzi al proprio pubblico per sfidare il fanalino di coda Bam Mondovì. Nell’impianto messinese, appuntamento fissato per domenica 12 gennaio ore 16.

Nonostante il passivo dell’ultimo weekend, Messina ancora al secondo posto, nella classifica del girone A, con 33 punti. Sono, però, adesso quattro le lunghezze da recuperare sulla capolista San Giovanni. Alle spalle, Macerata con 30 punti e quotazioni rilanciate proprio dopo il successo sulle siciliane. Di contro, Bam Mondovì in grossa difficoltà, ultima in graduatoria con soli 5 punti e già la certezza acquisita di disputare la Pool Salvezza per cercare una vertiginosa risalita verso le posizioni utili alla permanenza nella prossima A2.

Il confronto con l’avversario Mondovì

Nella gara di andata del “PalaManera”, successo di Messina (1-3) che, dopo aver conquistato il primo parziale (20-25), ha subito il ritorno delle Pumine (25-23) per poi chiudere agilmente il match, nel terzo (11-25) e quarto set (20-25).

Migliore realizzatrice della sfida, Bintu Diop con 22 punti (18 in attacco con il 38 %, 2 muri e 2 ace), seguita da Aurora Rossetto a quota 14 (12 in attacco con una percentuale del 36 %, 1 muro e 1 ace). Top Blocker del confronto, Dalila Modestino con 4 muri, mentre Top Acer, Rossella Olivotto con 3 servizi vincenti.

Nelle gare sin qui disputate dalle prossime avversarie, spiccano i rendimenti dell’opposto Lara Berger con 169 punti (150 in attacco con una percentuale del 34,8, 9 muri e 10 ace), della schiacciatrice Giulia Viscioni a quota 146 (119 in attacco con il 35 %, 21 muri e 6 ace) e della centrale, ex Messina, Greta Catania a 92 (66 in attacco con una percentuale del 46,7, 21 muri, 5 ace).

Tre i precedenti tra le due formazioni. La scorsa stagione, doppio successo delle Pumine piemontesi in Pool Promozione (3-2 nell’andata del PalaManera, 0-3 nel ritorno del PalaRescifina). Nella stagione in corso, vittoria (1-3) di Akademia, nel confronto del 10 novembre scorso a Mondovì. Ex di turno, la centrale siciliana Greta Catania, a Messina per due stagioni (2022-23 e 2023-24).

Le dichiarazioni della vigilia

A presentare la sfida di domenica, la nuova posto 4 di Akademia, Ani Bozdeva, e la centrale di Mondovì, Giulia Deambrogio.

Ani Bozdeva: “E’ sempre bello poter giocare in casa perché ci sono tutte le persone intorno che ti supportano. Giocheremo per loro e anche per noi. Daremo il nostro meglio per vincere il match e ricominciare il nostro cammino”.

Giulia Deambrogio: “A Messina sarà una partita dura. Dovremo mettere in campo il nostro gioco e dobbiamo portarci dietro le cose positive che abbiamo fatto domenica scorsa, cercando quel qualcosa in più, utile a conquistare set e magari per portare a casa punti”.