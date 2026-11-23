Il tecnico delle peloritane commenta la partita persa contro Monviso dove Messina ha ceduto nei finali di set

C’è rammarico in casa Akademia Sant’Anna visto che la sfida di Monviso non ha portato punti alle SuperGirls ma le messinesi hanno giocato praticamente alla pari per tre set contro la vice capolista, abile però nei momenti topici dei tre set a fare la voce grossa. Una partita di facile lettura come analizzato dallo stesso tecnico Leo Barbieri subito alla fine del match della Cosedil F3 Motors Akademia Messina: “Oggi potevamo fare qualcosa di più soprattutto nei punti finali dove dovevamo essere più attenti, questo fa la differenza tra il campione e il giocatore normale. Abbiamo comunque giocato bene, siamo sempre stati in partita e abbiamo percentuali molto simili al Monviso. Nel finale dovevamo tenere la palla con più tranquillità ma per il resto i dati dicono che siamo stati sempre in partita”.

Per Akademia si chiude una settimana con tre impegni in otto giorni, adesso ci sarà modo di preparare la prossima trasferta in una settimana tipo. Domenica prossima seguirà un’altra trasferta a Padova, poi l’impegno in casa con la Cremonese e arriverà anche il giorno di riposo alla 13ª giornata, all’inizio proprio di un nuovo turno infrasettimanale che Messina affronterà con un po’ più di riposo ma meno ritmo partita.

I risultati della 10ª giornata e la nuova classifica

Continua il buon momento di Marsala che batte anche Trentino, Imola ferma invece Costa Volpino mentre Perugia continua a vincere e si mantiene in testa. Il successo di Melendugno sulla Cremonese affolla la zona salvezza con appunto le formazioni pugliesi e lombarde che hanno gli stessi punti di Messina.

Marsala – Trentino 3-1

Monviso – Akademia Messina 3-0

Roma Volley – Club Italia 3-0

Melendugno – Cremonese 3-0

Imola – Costa Volpino 3-1

Offanengo – Busto Arsizio 2-3

Perugia – Fasano 3-1

Padova – Altino (in programma martedì 24 novembre)

Riposava Altamura

Perugia* 24

Monviso* 23

Busto Arsizio* 21

Costa Volpino* 20

Padova 17

Roma* 17

Itas Trentino 16

Marsala* 15

Fasano* 13

Club Italia 12

Offanengo 11

Altamura* 10

Imola 10

Messina 8

Cremonese* 8

Melendugno* 8

Altino 4

*una partita in meno