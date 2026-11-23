Le parole del tecnico dopo il pareggio di Giarre e la pressione inumana sui calciatori baincoscudati

MESSINA – Il Messina non perde mai è vero, ma in una situazione del genere, obbligato il prima possibile a risollevarsi tra le categorie in cui è sprofondato, e la zavorra della penalizzazione inflittagli qualche settimana fa, è condannato a non sbagliare mai neanche una partita. Una pressione ulteriore che francamente non meritavano né la squadra, né la piazza e neanche la società. Così l’ennesimo risultato utile consecutivo in quel di Giarre quasi va spiegato e giustificato perché è vero che i biancoscudati erano andati avanti due volte prima con Varela e poi con Kragl ed è vero che nelle ultime settimane Coco aveva tenuto blindata la porta in più occasioni, ma una partita meno perfetta con disattenzione o anche un rilassamento è umano che capiti, ma questo Messina purtroppo sembra non possa permetterselo dovendo spingere sempre a mille, macinare punti su punti e vivere anche un pareggio esterno su un campo difficile come fosse una sconfitta.

Torrisi: “Ci siamo complicati la partita soli”

Queste le parole di mister Alfio Torrisi dopo il pareggio 2-2 subito a Giarre dopo essere stato avanti due volte: “Per ottanta minuti ho visto il mio Messina, negli ultimi dieci non abbiamo più giocato e ci siamo messi in difficoltà da soli. Dalla panchina non avevo mai avuto la sensazione di non poter vincere questa partita dominata in lungo e in largo. È stata una partita che ci siamo complicati da soli e buttiamo due punti al vento, facciamo tesoro di questo e pensiamo alla prossima in coppa facendo tesoro di questi dieci minuti finali. Nonostante le condizioni del campo non ottimali abbiamo sempre provato a giocare, non le possiamo vincere tutte ma è un peccato perché non possiamo regalare noi i punti agli avversari”.

Le prossime tre sfide con l’Acireale

Adesso per il Messina arrivano tre sfide consecutive contro l’Acireale indicato dai più come il vero rivale di questo campionato. La prima in Coppa Eccellenza è in programma per mercoledì, seguirà la sfida di campionato in casa domenica e poi il ritorno nuovamente al Celeste tra due mercoledì. Tre sfide che se gestite male potranno pesare tanto sul prosieguo di tutta la stagione, il Messina deve cercare di arrivare in fondo in Coppa, che assegnerebbe un altro posto alla promozione, e dopo la vittoria di Niscemi è obbligato a vincere anche lo scontro diretto all’Aci e Galatea.