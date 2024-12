Akademia Messina cade al PalaMarignano e cede la leadership in Serie A2

Prima sconfitta in campionato dopo otto vittorie consecutive, il girone di andata si chiude con la prima partita in cui la formazione di coach Bonafede non ottiene punti

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Nell’ultima del girone d’andata, quando finalmente si incontravano Akademia Sant’Anna e San Giovanni in Marignano, le siciliane trovano la prima sconfitta del loro campionato. Interrotta una striscia di otto successi consecutivi, era da aprile infatti che Akademia non perdeva e in trasferta l’ultima sconfitta è ancora più datata a marzo 2024 in casa di Macerata. Pesa anche il fatto di aver ceduto l’intera posta, brave le locali infatti a non cedere più di un set operando il sorpasso e non lasciando punti, per la prima volta in stagione a Messina.

Nella partita del PalaMarignano ancora oltre i venti punti Diop, meno ispirata del solito Mason con Carraro che non ha potuto giocare al centro per Olivotto e Modestino come avrebbe voluto. Dall’altra parte della rete partita ben interpretata dalle padrone di casa che nei momenti caldi della sfida con le squadre punto a punto hanno saputo piazzare l’accelerazione decisiva. Solo nel terzo Akademia Sant’Anna ha vinto un parziale, dove era stata avanti e anche di molto, facendosi comunque recuperare e dovendo trovare lo spunto vincente sul 23 pari. Claudia Consoli di San Giovanni in Marignano eletta Mvp dell’incontro.

San Giovanni in M.no – Akademia Sant’Anna 3-1

Akademia prova subito a imporre il suo ritmo nelle prime fasi di gioco ma San Giovanni non vuole cedere terreno e resta attaccata. Le due squadre restano appaiate finché Messina non piazza un break di tre punti consecutivi portandosi avanti 15-18. Reazione delle locali che impattano sul 20-20 e sono loro a trovare l’allungo decisivo e grazie a due muri vincenti chiudono 25-22.

Nel secondo Akademia ancora scossa fa scappare via le avversarie sul 9-2. Coach Bonafede prova a svegliare la squadra chiamando time out e dopo un lungo inseguimento la formazione siciliana si ritrova quasi in parità sul 20-18. A quel punto però piazza un altro allungo decisivo la formazione di casa che incamera il secondo parziale.

Nel terzo finalmente la reazione di Akademia Sant’Anna scappa via 1-6, a inseguire stavolta è la squadra di casa che trova l’aggancio sul 12 pari e da lì si riparte punto a punto e si resta in equilibrio fino al 23-23. Alle fasi finali il guizzo stavolta è delle ospiti che grazie ai due punti di Diop tengono la partita ancora aperta.

Il quarto inizia meglio per San Giovanni in Marignano che scappa sul 6-2 costringendo Bonafede al time out. Al rientro in campo la formazione locale allunga ulteriormente e tocca il massimo vantaggio sul 18-8. Inutile la reazione delle messinesi con le locali che amministrano il vantaggio fino al 25-16 finale chiudendo al secondo match point a disposizione.

Tabellino

Parziali: 25-22 25-18 23-25 25-16.

Arbitri: Gianmarco Lentini e Giorgia Adamo, Michela Albergamo (videocheck).

San Giovanni in Marignano: Ortolani 15, Polesello, Nicolini 6, Valoppi, Ravarini, Consoli 17, Piovesan 19, Parini 7, Meliffi, Bagnoli, Monti, Sassolini, Nardo 12, Merli.

Allenatore: Massimo Bellano. Assistente: Alessandro Zanchi.

Akademia Sant’Anna Messina: Norgini 0, Olivotto 11, Carraro 0, Modestino 7, Rossetto 12, Mason 5, Trevisiol, Caforio 0, Babatunde 7, Guzin 0, Diop 24.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.