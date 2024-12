Akademia Messina completa il roster con l’arrivo di Ani Bozdeva

Il secondo rinforzo della formazione peloritana è la classe '99 bulgara con esperienza in Stati Uniti, Polonia, Turchia e Cipro

MESSINA – Dopo che lo scorso 18 dicembre era stato annunciato l’arrivo della schiacciatrice statunitense Mychael Vernon, i vertici societari di Akademia Sant’Anna si regalano un altro rinforzo di livello internazionale. Si tratta della schiacciatrice di nazionalità bulgara Ani Bozdeva, classe 1999 e 186 cm. Dopo la prova di forza di Montichiari contro Brescia, in cui la squadra siciliana alla fine di tanti impegni ha evitato una sconfitta che sembrava potesse arrivare, Akademia va quindi a trovare i due tasselli che da inizio stagione erano diventati mancanti.

Con l’ingaggio di Ani Bozdeva, che diventa la tredicesima atleta del roster, Akademia Sant’Anna si assicura un rinforzo di valore. Ani indosserà la maglia numero 1 e, già da oggi è a disposizione dello staff tecnico per iniziare questa nuova avventura. I sostenitori messinesi possono sognare in grande con un altro tassello importante per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

La carriera di Ani Bozdeva

Proveniente dall’Olympiada Neapolis, club cipriota con cui ha disputato la prima parte della stagione arrivando sino ai sedicesimi di finale della Challenge Cup, la nuova posto 4 delle siciliane, nata a Razlog (Bulgaria), ha perfezionato i suoi studi negli Stati Uniti, arricchendo anche il suo ventaglio di esperienze sportive. Completato il percorso giovanile nel VC Maritza, con cui ha vinto anche un campionato bulgaro, nella stagione 2017-18 si è trasferita oltreoceano per frequentare l’Eastern Arizona College, vincendo l’ ACCAC Conference, il Region I e il District B e ottenendo la qualificazione per il torneo nazionale NJCAA.

Dal 2018 al 2021 ha proseguito la sua carriera da studentessa e atleta con la Coastal Carolina University. Le sue qualità non sono passate inosservate, visti i numerosi riconoscimenti tra cui la nomina nel First Team All-Sun Belt nel 2020 e nel 2021. Terminata l’esperienza negli USA, ritorna in Europa per vestire la casacca del Pałac Bydgoszcz, in Polonia, prima di spostarsi – per due stagioni – nel club turco del TED Ankara Kolejliler. Ha rappresentato la Bulgaria nelle squadre nazionali Under 18 e Under 20, partecipando ai Campionati Europei del 2015 e del 2016, e al Campionato Mondiale del 2017 in Messico.

Cambia la classifica, Akademia seconda

Nella giornata di Santo Stefano si è disputato l’ultimo turno del 2024, non per Akademia Sant’Anna che aveva anticipato la propria sfida contro Castelfranco Pisa lo scorso 11 dicembre. Si completano le partite di quel turno e San Giovanni in Marignano, grazie alla vittoria piena in casa contro Macerata, e soprattutto alle due vittorie al tiebreak di Messina (Costa Volpino e Brescia) che hanno rallentato ma non fermato la corsa di Akademia, torna avanti nel girone A di una lunghezza. La formazione del presidente Costantino resta seconda in proiezione unione dei due gironi, Busto Arsizio capolista del girone B ha 32 punti e le atlete allenate da coach Bonafede sono la squadra meno sconfitta dei due gironi con una sola partita persa, mentre San Giovanni e Busto sono a quota due sconfitte incassate.

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia il calendario di Akademia si è decisamente alleggerito e alla ripresa della stagione regolare, nel 2025 fino alla prima domenica di febbraio ci sarà un impegno a settimana che porteranno alla poule promozione. Il 5 gennaio trasferta a Macerata, il 12 gennaio arriva al PalaRescifina Mondovì, seguono due impegni fuori a Lecco il 19 e contro Casalmaggiore il 26, si chiude il 2 febbraio in riva allo Stretto contro San Giovanni in Marignano.

Risultati e classifica serie A2 girone A

Akademia Sant’Anna – Pisa 3-1 (giocata mercoledì 11 dicembre)

Costa Volpino – Brescia 3-1

Lecco – Mondovì 3-0

San Giovanni in M.no – Macerata 3-1

Casalmaggiore – Imola 3-2

Omag-Mt San Giovanni in M.no 34 punti

Akademia Sant’Anna Messina 33 punti

Cfr Balducci Hr Macerata 27 punti

Valsabbina Millenium Brescia 25 punti

Cbl Costa Volpino 20 punti

Clai Imola Volley 14

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13 punti

Orocash Picco Lecco 13 punti

Volleyball Casalmaggiore 11 punti

Bam Mondovì 2 punti

Articoli correlati