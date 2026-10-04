Akademia Messina conquista solo un set a Roma, nella prima di campionato arriva una sconfitta

Primo set combattuto e reazione Mesisna nel terzo, impatto positivo delle stranieri ma coach Barbieri avverte: "Lavoriamo sugli errori in attacco"

ROMA – Sconfitta all’esordio nel campionato di Serie A2 Fineco per la Cosedil F3 Motors Messina. A Roma – sul taraflex del Palasport di Viale Tiziano – successo per la Ferraro SMI Roma Volley (3-1: 25-23, 25-20, 20-25, 25-16). Le SuperGirls di coach Leo Barbieri, nonostante l’esito sfavorevole del match, tengono bene il confronto con le Wolves di coach Di Peco, per lunghi tratti del match. Il risultato finale è forse conseguenza più di situazioni isolate – che hanno oltremisura pesato sul piano dei numeri – che di una condotta di gara complessiva decisamente confortante e che mostra chiaramente gli ampi margini di crescita a disposizione dei singoli e dell’intero gruppo squadra.

Decisamente positivo l’impatto nel campionato italiano delle due straniere, la finlandese Saana Lindgren (16 punti di cui 13 in attacco con il 31 %, 2 muri e 1 ace; 3 errori e 2 murate subite) e la canadese Payton Henderson (18 punti di cui 16 in attacco con il 43 %, 1 muro e 1 ace; 1 errore e 2 murate subite) – forse alla vigilia, le maggiori incognite del roster, anche semplicemente per il fatto di essere all’esordio in un campionato difficile da affrontare come quello di seconda serie italiano. Nel prossimo match, la Cosedil F3 Motors Messina farà il suo esordio al PalaRescifina – come già accaduto nella scorsa stagione – contro il Club Italia, domenica 11 ottobre – ore 17.

Così coach Leo Barbieri al termine della sfida: “Il primo set si è giocato praticamente sulla palla decisiva e loro sono state sicuramente più ciniche di noi. Nel secondo ci siamo riprese e siamo andate bene anche nel terzo. A livello statistico c’è un dato molto significativo: i nostri errori in attacco. È un numero importante e sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo lavorare”.

“Sapevamo di essere un po’ in ritardo – prosegue Barbieri – e che ci sono ancora delle situazioni da sistemare. Ci sono però anche diversi aspetti positivi e, guardando gli altri dati, siamo stati abbastanza equilibrati rispetto a loro. Probabilmente siamo calate un po’ anche fisicamente, ma, al di là della seconda metà del quarto set, la prestazione della squadra mi è piaciuta. Gli aspetti sui quali dobbiamo intervenire sono emersi e ne eravamo consapevoli”.

“Non credo sia stata una questione legata all’emozione della prima partita – conclude il tecnico. Sono ragazze che hanno già giocato e, anche se giovani, hanno esperienza. Sono situazioni nelle quali bisogna avere un po’ più di attenzione e fare meglio alcune cose. Adesso voglio prendermi il tempo per approfondire e analizzare bene quello che è successo”.

Roma Volley – Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1

Nel primo parziale, gara equilibratissima fino allo strappo di Roma sul 17 pari. Perovic, Bosso e un muro di Biesso lanciano le capitoline a +3. Sembra fatta per le Wolves che, sul 24-21, subiscono il ritorno delle siciliane abili a sfruttare un calo di tensione nel campo avversario, capitalizzando al meglio i propri punti di forza con due muri in successione al centro di Franceschini e Quero (Top Blocker del match con 5 muri). La pipe di Bellia potrebbe riaprire l’esito del primo parziale, ma la posto 4 messinese spedisce out (25-23).

Nel secondo set, percorso simile delle due squadre a quello del primo parziale. Punto a punto sostanziale fino al 14-14, poi Roma prende le redini del gioco e stacca Messina con Perovic (MVP e Top Spiker di giornata con 25 punti), Biesso e un paio di errori delle ospiti (saranno 33 al termine della sfida). Messina ci prova con le due straniere, Lindgren e Henderson, e la giovane Caterina Peroni ma il distacco è già troppo ampio da recuperare. L’ace di Pecorari mette il sigillo sul secondo set e il primo punto del match per le Wolves (25-20).

Il riscatto di Messina si attende e arriva puntuale. Le SuperGirls di coach Barbieri partono forte (1-5), Roma recupera ma le ospiti non mollano e spingono sul pedale con Lindgren, Quero (che mette a segno 3 dei 5 muri complessivi in questo set), Bellia e la canadese Henderson (Top Spiker del parziale con 6 punti di cui 5 in attacco con il 50 %). Le capitoline provano a rientrare, ma Messina c’è, gioca insieme e si aggiudica il parziale senza particolari preoccupazioni.

Nel quarto, Messina è stanca e si vede. Non riesce a trovare spazi, Roma prende fiducia e, già a metà del parziale, appare chiaro che difficilmente le messinesi avrebbero potuto invertire le sorti del match. Mai veramente nel cuore del set, le ospiti rispolverano l’efficacia offensiva di Bellia (4 punti nel set), mentre le due bocche di fuoco, Henderson e Lindgren, che più di tutte hanno sin lì fatto male alle avversarie si fermano a 1 solo punto a testa (25-16).

Tabellino

Parziali: 25-23, 25-20, 20-25, 25-16.

Durata set: 31’, 29’, 30’, 29’.

Arbitri: Martin Polenta e Gianmarco Annese.

Ferraro SMI Roma Volley: Perovic 25, Turlà 4, Polesello 5, Bosso 14, Pecorari 11, Biesso 7, Muzi 0, Martinelli n.e., Baratella 0, Zannoni (L) 0, Escamilla n.e., Torok 0. 1st Coach: A. Di Peco, 2nd Coach: F. Antonazzo.

Cosedil F3 Motors Messina: Gazzola 0, Peroni 3, Lindgren 16, Quero 11, Bellia 10, Henderson 18, Rolando (L) 0, Pegoraro 1, Caruso n.e., Franceschini 5, Colombano 0, Guiducci 1. 1st coach: L. Barbieri, 2nd coach: F.Collina.