Sette incontri da dicembre a giugno con notai, avvocati, commercialisti ed esperti del settore dal 10 dicembre

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica di Confedilizia Messina

LA CASA A MESSINA: CONFEDILIZIA LANCIA L’ACADEMY PER UNA GESTIONE PIÙ CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Sette incontri da dicembre a giugno con notai, avvocati, commercialisti ed esperti del settore per offrire ai proprietari e ai professionisti strumenti utili a conoscere, gestire e valorizzare gli immobili. Si parte il 10 dicembre.

Messina vanta un patrimonio immobiliare importante, che richiede conoscenze sempre più articolate per essere tutelato, amministrato e valorizzato. Dalla regolarità urbanistica alla fiscalità, dalle compravendite alle locazioni, fino alle nuove disposizioni sull’efficienza energetica, possedere o gestire un immobile significa oggi confrontarsi con normative, adempimenti e responsabilità in continua evoluzione.

È in questo contesto che Confedilizia Messina presenta la prima edizione dell’Academy Immobiliare e Condominiale, un percorso di formazione e aggiornamento rivolto ai proprietari di immobili, agli amministratori di condominio, agli agenti immobiliari e agli operatori del settore.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: rendere accessibili conoscenze spesso riservate agli addetti ai lavori, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni che riguardano la proprietà immobiliare.

La centralità della casa nella vita delle famiglie italiane è conferma quanto la gestione consapevole del patrimonio immobiliare riguardi una parte significativa della popolazione, ben oltre la cerchia degli operatori professionali.

L’Academy si articolerà in sette appuntamenti, da dicembre 2026 a giugno 2027, per complessive 14 ore di formazione in presenza. Un programma che coinvolgerà notai, avvocati, commercialisti, tecnici ed esperti del settore immobiliare, chiamati ad affrontare con un linguaggio chiaro e un approccio pratico alcune delle questioni più ricorrenti nella gestione della proprietà.

Il percorso spazierà dalla documentazione necessaria per vendere o locare un immobile alle responsabilità connesse alla compravendita, dalla gestione condominiale alla fiscalità e ai bonus edilizi. Saranno approfondite anche le diverse tipologie di locazione, comprese quelle brevi e turistiche, e le implicazioni della direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici.

L’obiettivo non è trasformare ogni proprietario in un esperto di diritto o di edilizia, ma metterlo nelle condizioni di riconoscere eventuali criticità, comprendere i propri diritti e doveri e individuare le competenze professionali necessarie per affrontarle.

«Con questa iniziativa vogliamo rendere la formazione immobiliare più accessibile, creando occasioni di confronto diretto tra proprietari e professionisti – dichiara Sebastiano Maio, presidente di Confedilizia Messina – Il nostro obiettivo è offrire conoscenze pratiche, aiutare proprietari, amministratori di condominio, agenti immobiliari e operatori del settore a orientarsi tra normative e adempimenti e favorire un dialogo più consapevole con i professionisti del settore. Crediamo che una maggiore conoscenza sia fondamentale per compiere scelte responsabili e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare».

Ad aprire il ciclo di incontri, giovedì 10 dicembre, saranno il Notaio Silverio Magno e l’avvocato Veronica Tumeo, con un approfondimento dal titolo “La carta d’identità dell’immobile: documenti, regolarità e verifiche”.

Al centro della sessione, le verifiche fondamentali per conoscere la situazione giuridica, catastale ed edilizia di un immobile: dal titolo di proprietà alla presenza di ipoteche e vincoli, dalla corrispondenza delle planimetrie alla regolarità urbanistica, fino alle eventuali irregolarità sanabili e alla predisposizione del fascicolo immobiliare.

Un tema di particolare interesse non soltanto per chi si prepara a vendere o acquistare casa, ma anche per chi intende concedere un immobile in locazione, programmare interventi edilizi o semplicemente conoscere meglio la situazione del proprio patrimonio.

Gli incontri saranno fruibili anche singolarmente, consentendo ai partecipanti di scegliere gli approfondimenti più vicini alle proprie esigenze. Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Le sessioni si svolgeranno presso la sede di Confedilizia Messina, in Via dei Mille 192, dalle 18:00 alle 20:00.

Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni, adesioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria di Confedilizia Messina al numero 090 24 08 533 oppure scrivere a confediliziamessina@gmail.com.

Locazioni commerciali: si possono pattuire gli oneri accessori?

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da abitazione, il legislatore ha limitato l’autonomia contrattuale in relazione soltanto alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, mentre l’ammontare del canone è rimesso alla libera determinazione delle parti, che ben possono prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri accessori, specialmente quando questi sono strettamente connessi all’uso del bene.

Ammanchi sul conto condominiale da parte del pregresso amministratore.

Tra i danni anche i costi per la ricostruzione della contabilità? Il precedente amministratore di condominio che abbia effettuato prelievi, bonifici o altre movimentazioni prive di giustificazione contabile dal conto corrente condominiale, ovvero utilizzato le somme per finalità estranee alla gestione senza adeguata rendicontazione, risponde dell’inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato ed è tenuto a restituire non solo gli importi distratti, ma anche gli ulteriori pregiudizi patiti dal condominio, quali interessi moratori, spese di recupero del credito e pure i costi sostenuti per la ricostruzione della contabilità effettuata dall’amministratore subentrante ( da Confedilizia Notizie)