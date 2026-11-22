L'intervento dei carabinieri a Roccalumera

ROCCALUMERA – Controlli antidroga a Roccalumera. I carabinieri hanno fermato un ventenne a bordo di un motore. In seguito a una perquisizione personale e veicolare sono stati trovate al giovane tre dosi di hashish, nascoste negli indumenti intimi.

La successiva perquisizione domiciliare, nell’abitazione del ventenne, ha poi permesso ai carabinieri di scovare e sequestrare altre sei dosi all’interno di un portaoggetti nella camera da letto, nonché la somma in contanti di 1.000 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Il ventenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e si trova ora ai domiciliari.

La droga è stata consegnata ai Ris di Messina per le analisi di laboratorio.