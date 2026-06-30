Akademia Messina, in attacco la gioventù di Caterina Peroni

Dal Cus Brescia al Club Italia con tante presenza nelle Nazionali giovanili, la lombarda arriva a Messina e rinforza il reparto schiacciatrici

MESSINA – Nella pallavolo di oggi non basta più mettere a terra un pallone. Servono equilibrio, lettura del gioco e incisività in ogni fase della partita. È dentro questa idea di pallavolo che si inserisce l’arrivo di Caterina Peroni, schiacciatrice classe 2007 che Akademia Sant’Anna accoglie nel proprio roster dopo il percorso nel Club Italia e le esperienze con la maglia azzurra.

Il nuovo volto di Akademia Sant’Anna

Originaria di Brescia, Caterina muove i primi passi nel CUS della propria città, società nella quale emergono rapidamente qualità tecniche, personalità e una naturale predisposizione a interpretare il ruolo nella sua completezza. Le prestazioni offerte nelle categorie giovanili attirano presto l’attenzione degli osservatori federali, aprendole le porte di alcune delle esperienze più significative della pallavolo italiana.

Dopo l’importante traguardo della stagione 2021/22 – la conquista del Trofeo delle Regioni – nel 2023 è tra le protagoniste della Nazionale italiana che conquista il titolo europeo Under 17. L’estate successiva sale nuovamente sul podio continentale con la medaglia di bronzo agli Europei Under 18, confermandosi tra le schiacciatrici più interessanti della propria età.

L’ingresso nel Club Italia rappresenta il naturale sviluppo di questo percorso. All’interno del progetto federale affronta quattro stagioni, la prima in Serie A2, le successive due in Serie B1, l’ultima ancora in A2, misurandosi con continuità in un contesto altamente qualificante. Nell’annata appena trascorsa colleziona 22 presenze e 75 punti complessivi, 63 dei quali realizzati in attacco con il 35,6% di efficacia, a cui si aggiungono 10 muri e 2 ace.

Le prestazioni offerte durante la stagione le valgono anche la convocazione, insieme alle future compagne di squadra Veronica Quero e Laura Franceschini, ai collegiali della Nazionale Under 22 in preparazione dei Campionati Europei di categoria, in programma dal 7 al 12 luglio a L’Aia.

Le caratteristiche tecniche di Peroni

Capace di abbinare qualità offensive, equilibrio nei fondamentali di seconda linea e una crescente capacità di lettura delle diverse fasi del gioco, Caterina Peroni arriva a Messina nel momento in cui il proprio percorso sportivo è chiamato a confrontarsi con nuove responsabilità. Akademia le offre un ambiente competitivo e ambizioso nel quale continuare a sviluppare le proprie qualità, inserendosi all’interno di un gruppo costruito per coniugare esperienza, identità e valorizzazione dei giovani talenti.

Il suo arrivo arricchisce il reparto delle schiacciatrici con un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con contesti di alto livello. Una scelta che conferma la volontà di Akademia Sant’Anna di investire su giocatrici capaci di interpretare la pallavolo nella sua interezza, costruendo competitività senza rinunciare alla crescita e continuando a trasformare il potenziale in competitività.