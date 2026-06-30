La Team Volley Messina chiude una stagione da 21 campionati

Numeri pazzeschi per i biancorossi cari alla presidente Cardile, oltre alle due Serie C un marea di risultati dalle squadre giovanili e le divisioni

MESSINA – L’annata della Team Volley Messina si è conclusa e mentre si sta pensando già a mettere le basi per la prossima stagione sportiva è giusto fissare il punto con i risultati ottenuti.

Non solo le prime due squadre che hanno giocato la Serie C, di cui ricordiamo brevemente i risultati.

La maschile ha chiuso al sesto posto salvandosi con sei giornate d’anticipo e sfiorando i playoff che erano realtà fino alla terzultima giornata di stagione regolare. La femminile è andata incontro ad un’amara retrocessione ma era inserita in un girone di ferro visto che tre squadre inizialmente nel girone B saranno ai nastri di partenza della prossima Serie B2 e due delle tre neo promosse hanno dominato i playoff.

Come detto tanto altro da segnalare visto che in tutto, tra tra giovanili, 3×3 ed S3, sono state 21 le squadre della famiglia Team Volley Messina a prendere parte ai campionati regionali o territoriali. A livello regionale, oltre alle due Serie C, vanno menzionati certamente i ragazzi dell’Under13 maschile ha raggiunto la final six regionale sia nella disciplina classica, fermandosi nel girone, che nel 3×3, chiudendo al quarto posto. Brillando però prima nella fase territoriale vincendo il titolo nei 3×3 in finale contro l’Orlandina Volley e nel classico sei contro sei chiudendo al primo posto nel girone.

Le parole dei tecnici biancorossi

Sergio Finanze, allenatore settore giovanile maschile: “Io ho seguito i gruppi Under 15 e Under 13 e sono soddisfatto, siamo andati bene. L’Under 15 è arrivata terza, e parecchi ragazzi sono stati selezionati per rappresentare Messina, con l’Under13 invece abbiamo vinto il titolo e fatto le finali regionali e anche nel 3×3. Tecnicamente i nostri Under-15 anche se hanno iniziato da poco hanno un piano di altezza buono, quindi hanno delle buone prospettive di crescita maggiore. I più piccoli sono ancora giovani si divertono e hanno vinto i titoli. Vorrei inoltre ringraziare pubblicamente per l’aiuto di quest’anno Saro Pappalardo e Flavia Calabrò”.

Pippo Staiti, allenatore settore giovanile femminile: “Dal punto di vista del lavoro e della crescita individuale abbiamo lavorato bene e mi sento soddisfatto. Quello che dobbiamo migliorare è riuscire ad avere più coraggio nel mettere in pratica con più costanza in partita ciò che facciamo in allenamento. Infine aver fatto con l’Under13 i quarti di finale territoriali, in una stagione in cui abbiamo anche vissuto la difficoltà di cambiare palestra, dimostra che siamo riusciti a mantenere le idee che avevamo ad inizio anno sul lavoro da svolgere”.

Giuseppe De Francesco, allenatore Under19 maschile: “Da allenatore giovane ma anche umile e alle prime armi, ho cercato di trasmettere la mia esperienza da giocatore e spero di riuscire a portare i giovani che mi sono stati affidati ad un livello sempre più alto”.

Tutti i campionati della Team Volley Messina

Oltre alle due Serie C la Team Volley Messina ha chiuso al secondo posto nel girone A del campionato Under 19 maschile, accedendo alla seconda fase dove è stata poi sconfitta da Spadafora. Ha mancato l’accesso per una sola posizione invece la formazione femminile Under 18, terzo posto finale.

Ancora l’Under 17 maschile che ha terminato al quinto posto nel girone, con le ragazze dell’Under 16 che terminano sul podio provinciale terze nel girone A, mente il Mondo Team nell’altro girone chiude quinta.

Terzo posto finale anche per l’Under15 maschile e l’Under14 femminile nel girone B. L’Under13 maschile, come detto prima, vittoria nel girone e poi qualificata alla final six fermandosi nel girone regionale. Successo nel 3×3 per l’Under13 maschile a livello territoriale e quarto posto poi alla final six regionale. Primo posto anche per l’Under13 femminile, imbattuta nel girone e poi fermata dalla formazione di Sant’Agata Militello nei quarti della seconda fase. Anche un quarto posto per l’Under12 femminile.

In 1ª Divisione Femminile le ragazze di coach Triolo chiudono al terzo posto in un campionato in cui hanno abitato ai piani alti della classifica per tutta la stagione. Sempre parte della famiglia Team Volley Messina, ma risultava iscritta al campionato come Pallavolo Messina, si registra il quinto posto della 1ª Divisione Maschile nel raggruppamento territoriale.

Quinto posto per la Team Volley Messina in 2ª Divisione Femminile con la formazione Mondo Team che chiude settima nell’altro girone. Quinto posto anche per la 2ª Divisione maschile. Ancora quarto posto per la 3ª Divisione femminile Under16. Infine tre formazioni Team Volley “Messina”, “Bianca” e “Rossa” hanno preso parte al torneo S3.