Akademia Messina in trasferta a Pisa. Modestino: “Neopromossa da non sottovalutare”

Quarto turno di Serie A2 per la formazione peloritana che mira ad ottenere la testa della classifica. Inizio match domenica ore 15

MESSINA – Secondo impegno in trasferta della stagione per Akademia Sant’Anna Messina. Nella quarta giornata di campionato, al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno (Pi), domenica 27 ottobre alle ore 15, ad attendere le siciliane, la formazione di Castelfranco Pisa, neo promossa in A2, allenata da Marco Bracci.

Le ragazze di coach Bonafede affronteranno una squadra tutta da scoprire che ha collezionato due sconfitte in trasferta, rispettivamente con Lecco 3-0 e San Giovanni in Marignano 3-1, e una vittoria casalinga al tie-break con Casalmaggiore. Le due squadre sono separate da 6 punti in classifica e non si sono mai incontrate prima d’ora. Messina 8 punti costruiti con 2 vittorie casalinghe (Imola e Brescia e una vittoria in trasferta al tie break a casa di Costa Volpino).

Lo scontro del PalaParenti, domenica 20 ottobre con inizio alle ore 15, complice il contestuale big-match tra Macerata e San Giovanni, potrebbe consentire alle siciliane di balzare in testa, qualora la sfida di Fontescodella finisse al tie-break. Direzione alla coppia arbitrale composta da Erman Filippo e Martin Polenta, con il supporto al video-check di Gabriele Pulcini, la sfida sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

Modestino: “Non perdiamo di vista l’obiettivo”

Sarà necessaria tutta l’attenzione di cui Messina è capace per uscire indenne dal confronto domenicale. La gara di domenica è di quelle che possono creare più di qualche difficoltà, se non affrontata con la necessaria concentrazione, facendo attenzione a non sottovalutare l’avversario di turno.

A presentare il match di Santa Croce, la centrale Dalila Modestino. Per lei, 36 presenze in maglia Akademia, 270 i punti realizzati dal suo arrivo a Messina: “Castelfranco è una squadra neo-promossa ma questo non deve assolutamente permetterci di sottovalutare l’avversario. Loro hanno fatto una buona gara in casa di San Giovanni e questo deve spingerci ulteriormente a far bene”.

A proposito della gara del PalaMarignano tra San Giovanni e Castelfranco; salta all’occhio quel set vinto e quel quarto parziale perso solo ai vantaggi: “Tutte le squadre che affronteremo, giocheranno al massimo contro di noi: lo ha dimostrato Costa Volpino, ma questo non deve intimorirci o farci distogliere dal nostro obiettivo finale”. Nessuna ex della gara tra squadre che il calendario pone innanzi per la prima volta nella storia delle due società.

L’avversario Castelfranco Pisa

Coach Bonafede al termine del match con Brescia ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto in palestra durante la settimana, anche se ha ribadito le difficoltà oggettive rappresentate da un organico non a pieno regime per l’assenza forzata dell’americana Rollins, ancora a riposo precauzionale, e altri due elementi necessari per allenarsi al completo. Il tecnico ha rimarcato anche il lavoro mentale da fare in palestra su alcuni passaggi meno limpidi della squadra, in alcuni momenti delle partite.

La squadra di mister Bracci, reduce dalla sconfitta a San Giovanni in Marignano, dopo due ore di gioco è tornata a mani vuote, ma soddisfatta della prova offerta. Sarà un avversario ostico da affrontare tra le proprie mura. Pertanto, ci vorrà una Messina attenta, caparbia, concentrata in ogni momento del match.

Migliori realizzatrici della formazione toscana, nelle prime tre giornate, la centrale Alessandra Colzi con 41 punti (33 in attacco con il 52,4, 7 muri e 1 ace) e la schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas a quota 40 (35 in attacco con una percentuale del 33, 2 muri e ace).

