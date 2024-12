Akademia Messina, Mychael Vernon il nuovo rinforzo miglior giocatrice dei college

Giovane classe 2002 e alta 180 cm arriva dalla Missouri University, di lei dicono: "Generosa in campo, umile e si allena tantissimo"

MESSINA – Come già annunciato da coach Fabio Bonafede nella conferenza stampa post-gara di coppa con la Trasporti Bressan Offanengo, Mychael Vernon, schiacciatrice statunitense, è una nuova giocatrice di Akademia.

Arriva a Messina dalla Università del Missouri. Nata il 14 giugno 2002 a Mount Kisco – New York, si è laureata presso l’Università statale dell’Oregon nel giugno 2024 in Scienze della salute. Ha guidato la Giamaica nel torneo femminile CZOVA del 2023, vincendo il premio come MVP, Top Receiver e Top Acer. Prima dell’attuale annata, ha giocato quattro stagioni con l’Università statale dell’Oregon (2020-2023). Lunedì 23 dicembre riceverà il premio come migliore giocatrice dei college statunitensi. “Bravi e fortunati ad ingaggiarla”, così coach Bonafede nella conferenza stampa a margine della gara di mercoledì scorso contro Offanengo, nei quarti di Coppa. Indosserà la maglia numero 6.

Alcune ex compagne di squadre, dicono di lei: “Sempre molto composta in campo, generosa con le compagne. Tutti possono contare su di lei e sulla sua grande umiltà. E’ un privilegio avere un’amica e compagna come lei. Ci ha permesso di diventare giocatrici e persone migliori. Si allena tantissimo e riesce ad avere un grosso impatto sulla squadra. Un vero esempio”.

Palmares

College Career Stats: 1569 Kills & 863 Digs

2024 AVCA Third Team All American

2024 Central Region Player of the Year

2024 All Region

2024 SEC Newcomer of the Year

2024 All SEC First Team

2023 All-Pac-12 Honorable Mention (Oregon State)

2023 Jamaica Volleyball Female Athlete of the Year

Ha guidato la Jamaica alla prima vittoria senior nel campionato 2023 CZOVA femminile, guadagnando il titolo di Mvp del torneo, miglior ricevitrice e miglior schiacciatrice.

Foto in evidenza di John Gronski/Mizzou Athletics

