Akademia Messina rescinde il contratto con Linda Cabassa

La piemontese non si è ancora ripresa pienamente da un brutto infortunio al ginocchio

MESSINA – La società Akademia Sant’Anna rende noto di aver risolto il contratto sportivo con l’atleta Linda Cabassa. La schiacciatrice piemontese, nella scorsa stagione sportiva, ha subito un brutto infortunio al ginocchio che l’ha costretta a subire un delicato intervento chirurgico con relativo complesso e lungo iter di recupero.

All’arrivo a Messina, si è sottoposta alle visite mediche di routine e, non essendo risultata idonea all’attività agonistica, il rapporto lavorativo non ha avuto seguito. L’atleta ha già lasciato la città dello Stretto per ulteriori accertamenti e proseguire il piano riabilitativo stabilito dal personale sanitario di supporto. La società di Akademia Sant’Anna augura a Linda Cabassa, professionista esemplare, un pronto recupero, nella certezza di ritrovarla presto, sui taraflex dei palasport italiani, più forte di sempre.

Articoli correlati