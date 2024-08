Cabassa e Guzin le due più giovani di Akademia: “Convinte dal progetto” VIDEO

Entrambe hanno già avuto modo di visitare Messina e gustarne qualche sapore: "Crediamoci per raggiungere gli obiettivi e non deludere le aspettative"

MESSINA – Hanno giocato insieme a Martignacco e ora si ritrovano a Messina. Arrivate in anticipo hanno anche potuto girare un po’ la città, Linda Cabassa e Bibiana Guzin sono entrambe nate nel 2004 e sono le due più giovani del gruppo che potrebbero esplodere in riva allo Stretto. Entrambe avranno eventualmente delle gerarchie da scavalcare e da imparare dalle atlete più esperte ma si presentano molto focalizzate su quello che dovrà essere il lavoro da svolgere in palestra.

Cabassa, jolly offensivo

Linda Cabassa può giocare sia da posto 4 che da opposto, si mostra subito una persona molto estroversa è racconta: “Sono andata in Duomo insieme a Bibi (Guzin, nda) e la chiesa è molto bella, ho anche mangiato gli arancini che erano buonissimi, mi trovo molto bene anche se c’è un po’ caldo. Con tanto lavoro e dedizione penso che possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate, bisogna ovviamente crederci tanto. Io a me stessa personalmente chiedo molto e spero che soddisferò le richieste del coach quando arriveranno, so che sarà difficile giocare perché ci sono tante giocatrici forti, in entrambi i ruoli, ma personalmente mi piacciono le sfide. Da avversaria ricordo il pubblico di Messina e giocare al PalaRescifina da avversaria è stato difficile. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di conoscerli e passare un po’ di tempo con loro”.

Guzin, la più giovane del gruppo

Come lo scorso anno è toccato a Greta Catania quest’anno la più giovane del gruppo è ancora una volta una centrale, Bibiana Guzin, che ha compiuto gli anni da pochi giorni, è infatti meno di un mese più giovane di Cabassa. Arrivata a Messina perché: “Mi ha convinto questo progetto ambizioso. Grazie anche alle ragazze più esperte spero di non deludere le aspettative, in passato ho già giocato con Dalila e Linda (Modestino e Cabassa, nda), alla prima ho chiesto della società, mi ha dato un sacco di fiducia e sono molto felice. Sono arrivata in vacanza qualche giorno prima in Sicilia con la mia famiglia e poi sono arrivata a Messina”.

