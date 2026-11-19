Cinque punti in tra giorni per Akademia Sant'Anna che dà uno scossone alla propria classifica

Punti vitali quelli ottenuti da Akademia Messina nello scontro diretto contro Altino nella nona giornata, disputata nel turno infrasettimanale al PalaRescifina, di Serie A2 mercoledì sera. Una boccata d’aria fresca anche perché in casa, dopo la vittoria con Melendugno al tiebreak il terzo della stagione, le atlete di coach Barbieri hanno staccato per la prima volta la vittoria piena, anche se hanno ceduto un set. Il prossimo step potrebbe essere quello di vincere una partita senza sbavatura alcuna, ovvero cedere set. Nel frattempo però capitan Rolando e compagne guardano la classifica da una prospettiva diversa, dopo essersi tolte dall’ultimo posto qualche settimana fa adesso si mimetizzano nella pancia del gruppo, a quota 8 punti sono a più quattro da Altino ultima, ma aggiungendone altri quattro c’è la nona posizione. Messina, al pari di altre squadre, non ha ancora riposato quindi avrà una partita in meno da disputare da qui alla fine del girone d’andata. Domenica intanto ci si prepara alla trasferta in casa di Monviso terza in classifica, seguirà poi un’ulteriore trasferta contro Padova, due impegni lontano dal PalaRescifina che ha fruttato sei degli otto punti attuali.

Risultati 9ª giornata Serie A2

Club Italia – Marsala 3-2

Roma Volley – Imola 3-0

Costa Volpino – Offanengo 2-3

Altamura – Padova 3-1

Akademia Messina – Altino 3-1

Trentino – Perugia 1-3

Melendugno – Monviso 0-3

Fasano – Cremonese 3-2

Riposava Busto Arsizio

Classifica

Perugia* 21

Costa Volpino* 20

Monviso* 20

Busto Arsizio* 19

Padova 17

Itas Trentino 16

Roma* 14

Fasano* 13

Marsala* 12

Club Italia 12

Offanengo 10

Altamura 10

Messina 8

Cremonese* 8

Imola 7

Melendugno* 5

Altino 4

*una partita in meno

