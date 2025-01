Akademia Messina soffre, la vittoria contro Casalmaggiore arriva al tiebreak

Quindicesima vittoria in campionato per la formazione di coach Bonafede che lascia un punto al PalaRadi. Buona prestazione per Vernon che chiude in doppia cifra

CREMONA – Akademia Sant’Anna chiude il conto nella stagione regolare con i match lontano da casa con una vittoria al tiebreak contro Casalmaggiore. Partita equilibrata nonostante il divario in classifica tra le due squadra sia ampio, ai punti totali Messina prevale solo per 107 a 104, lasciando ancora per strada il primo set come successo nelle ultime uscite. La quindicesima vittoria stagionale per Messina vale però solo due punti perché arriva al tie break e va detto che Akademia in stagione quando giunta al quint set non ha mai fallito. Le peloritane salgono a quota 41 punti in classifica e aspettano di vedere cosa succederà domani tra San Giovanni in Marignano e Brescia, in caso di vittoria delle locali e capolista nel girone A, intera posta o tiebreak conterebbe poco, Messina non potrebbe nello scontro diretto di domenica prossima operare il sorpasso ma solo riavvicinarsi in caso di vittoria piena.

Al PalaRadi per la 17ª giornata della stagione regolare nello starting six coach Cuello manda in campo Pincerato-Montano sulla diagonale palleggiatore opposto, in posto 4 Costagli e Dalla Rosa, centrali Nwokoye e Marku con l’ex Faraone libero. Coach Bonafede risponde col solito starting six: Carraro al palleggio e Diop suo opposto, in banda Mason e Rossetto, centrali Olivotto e Modestino ad alternarsi con Caforio libero. Nel secondo set l’allenatore siciliano cambia e mette da subito Babatunde per Modestino e Vernon per Mason. Ci sarà spazio anche per Guzin.

Miglior realizzatrice del match Diop, 32 punti, bella battaglia con l’opposto di Casalmaggiore che ne mette a terra 19. Splendida partita per Mychael Vernon, che ne realizza 16 e viene molto coinvolta dalle compagne nel gioco. Settimana prossima come già anticipato Messina torna in casa dove attende la capolista San Giovanni in Marignano e vorrà vendicare la sconfitta subita all’andata.

Casalmaggiore – Akademia Sant’Anna 2-3

Partita che inizia in equilibrio tra le due formazioni. Il primo break sul 6-4 è per le locali, l’ace di Casalmaggiore vale il 10-7, ma a quel punto reagisce la vice capolista che impatta sul 10 pari. L’equilibrio stavolta dura fino al 17-17 poi le locali trovano tre punti consecutivi e approcciano ai vanti con un discreto vantaggio. Un errore al servizio di Akademia manda Casalmaggiore a set point sul 24-22, Diop e Rossetto le cancellano, poi segue un altro errore al servizio delle peloritane e sul punto successivo è chiamata invasione contro Messina che cede il parziale per 26-24.

Nel secondo set Akademia vuole reagire e prova a cambiare le carte in tavola, dentro Babatunde e Vernon per Modestino e Mason. Dopo aver rincorso dal 5-3 Akademia pareggia la sfida e prova a strappare un piccolo vantaggio alle locali sull’11-13. Coach Cuello corre ai ripari e chiede time out in quell’occasione, al rientro Messina allunga 11-14 grazie a Diop, poi subisce un contro parziale di 5-1 e si ritrova sotto 16-15. Così è la panchina di Akademia a chiedere minuto. Torna in campo Mason per Rossetto e Akademia torna al break con due punti consecutivi di Vernon. Dall’altra parte della rete replicano Bovolo e Montano per il 18-18. Bonafede manda in campo e in battuta Guzin, Casalmaggiore non lascia scappare Messina e dal 21-23 torna in parità costringendo Bonafede al time out. Al rientro primo tempo vincente di Olivotto e successivamente muro di Vernon per il pari nel conto dei set.

Nel terzo grande avvio di Akademia Sant’Anna che scappa sullo 0-4, a metà parziale Messina è comodamente avanti per 4-9. Dal 10-15 l’Akademia concede tre punti consecutivi alle avversarie e coach Bonafede costretto a fermare il gioco. Al rientro punto di Casalmaggiore che torna in scia, poi Messina torna a distendersi fino al 14-17. Sotto 16-19 Casalmaggiore chiede il time out, Akademia allunga ancora e si conquista cinque set point sul 19-24, Diop mette il punto esclamativo sul set e firma il sorpasso di Messina sul 19-25.

Il quarto parziale inizia con Akademia che prova la fuga (2-4) ma Casalmaggiore rientra e sorpassa sul 6-5 poco dopo si ritrova avanti un break sul 10-8 e la panchina peloritana ferma il gioco. L’inerzia sembra passata dalle parti delle locali che allungano sul 13-8 con altro conciliabolo davanti alla panchina delle siciliane che continuano a subire fino al 14-8. La reazione non arriva e le lombarde allungano in modo deciso fino al 19-11. Senza più time out Akademia prova a reagire ma sul 21-15 coach Cuello richiama le sue in panchine spezzando il ritmo ale ospiti. Nel finale 25-18 per le locali che trascinano la sfida al tiebreak con l’ace di Montano.

Nel tiebreak Bonafede manda in campo Carraro-Diop sulla diagonale, Rossetto e Vernon in posto 4, centrali Babatunde e Olivotto con libero Caforio. Set decisivo che si gioca punto a punto fino al 6-6, poi Akademia Sant’Anna trova il break e cambia campo avanti 6-8. Alla ripresa del gioco mura Babatunde per il massimo vantaggio ospite sul 6-9, Messina stavolta tiene e sul 9-12 Casalmaggiore spende un time out. Poco dopo Olivotto porta le sue al match point sull’11-14, in battuta Vernon, attacca Casalmaggiore ma mura Messina che vince la partita.

Tabellino

Parziali: 26-24, 23-25, 19-25, 25-18, 11-15.

Arbitri: Riccardo Faia & Piera Usai, Khatra Jaswinder Singh (videocheck).

Csalmaggiore: Nosella 0, Costagli 10, Cantoni 0, Marku 4, Perletti ne, Pincerato 1, Montano 29, Ribechi 0, Bovolo 3, Faraone 0, Dalla Rosa 16, Nwokoye 11.

Coach: Claudio Cesar Cuello. Assistente: Guido Beccari.

Akademia Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 11, Carraro 2, Modestino 2, Vernon 16, Rossetto 5, Mason 9, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 7, Guzin 0, Diop 32.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.