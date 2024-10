Akademia Messina, Sorrenti: “Mi ritrovo in uno staff magico, Bonafede è un fuoriclasse”

Già scout di Lega e da quest'anno nello staff tecnico di Akademia Sant'Anna, un grande incarico per la piccola Susanna

MESSINA – Da più di un anno Susanna Sorrenti osserva attentamente le partite di Akademia Sant’Anna da bordo campo dove svolge il ruolo di scoutman di Lega. Fianco a fianco con Daniele Cesareo, membro dello staff tecnico e scoutman della società del presidente Costantino, Susanna ha imparato il mestiere e segna i punti, e non solo, sul sito ufficiale della Lega Volley Femminile. Una passione la sua per la pallavolo che grazie ad Akademia ha trovato un nuovo slancio, da quest’anno infatti è anche allenatrice del mini-volley e soprattutto un membro dello staff tecnico della prima squadra in qualità di assistente.

Sorrenti ha raccontato che è stato quasi un caso fortuito per lei essere entrata nella famiglia Akademia Sant’Anna, una “grandissima” opportunità la definisce adesso: “L’incontro con Fabio (Bonafede allenatore di Akademia, ndr) è stato fortuito – racconta Susanna Sorrenti – conoscevo Flavio (Ferrara assistente di Bonafede, ndr) e grazie a lui sono diventata scout di Lega. Poi l’anno scorso, visto che già venivo saltuariamente agli allenamenti, il coach mi ha notato e chiesto se volessi diventare membro del suo staff. Per me è una grandissima opportunità”.

Ricopre il ruolo di allenatrice del mini volley e assistente tecnico con la prima squadra. Ci descrive l’ambiente?

“È un contesto di grande spessore, c’è un grande staff dietro e Fabio è il fuoriclasse. Mi trovo dentro qualcosa di magico ed è bellissimo vivere in uno staff che lavora così bene in sintonia”.

Vive quotidianamente il gruppo squadra, cosa ci può dire guardando ai risultati?

“Domenica contro Brescia ha funzionato tutto, a prescindere dal risultato i tabellini hanno dimostrato che le ragazze hanno ottenuto il massimo in campo. Per la prossima sfida in trasferta a Pisa io non partirò e vorrei dire alle ragazze di non adagiarsi sugli allori. Siamo forti a livello di tecnica individuale, ma con l’esperienza si può migliorare e crescere. Bisogna poi giocare divertendosi e tutto viene più facile”.

