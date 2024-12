Akademia Messina torna in campo in Coppa Italia contro Offanengo

Mercoledì sera i quarti di finale della Coppa Italia, primo incrocio con una squadra del girone B e possibilità di far rifiatare qualcuna per coach Bonafede

MESSINA – Quinta gara dall’inizio del mese di dicembre per Akademia Sant’Anna. Mercoledì 18 dicembre, con inizio alle ore 20:30, ancora un impegno casalingo per le SuperGirls di coach Bonafede che, al PalaRescifina, ospiteranno la Trasporti Bressan Offanengo, nella gara unica valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi terminati con il successo di Messina, nella Pool Salvezza della stagione 2022-23. Nessuna ex della gara.

La formazione messinese ha ottenuto il pass per la prestigiosa competizione tricolore, dopo aver chiuso la fase di andata del campionato di A2 al secondo posto del girone A. Solo le prime quattro squadre classificate dei due raggruppamenti, al termine del primo ciclo di gare di Regular Season, hanno acquisito il diritto a contendersi il trofeo di categoria. Piazzamento in terza posizione, invece, per le lombarde nel girone B, dietro a Itas Trentino e Futura Giovani Busto Arsizio.

Questi gli altri accoppiamenti: Futura Giovani Busto Arsizio vs CBF Balducci Macerata, Itas Trentino vs Valsabbina Millenium Brescia, Omag-Mt San Giovanni vs US Esperia Cremona. Chi riuscirà a prevalere, tra Akademia e Offanengo, si troverà di fronte, nella gara unica di semifinale, la vincitrice della sfida tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia.

Cesareo: “Una partita come le altre che vogliamo vincere”

A presentare la sfida di mercoledì sera, lo scoutman Daniele Cesareo: “La partita di Coppa Italia farà storia a sé. Questa manifestazione ci darà la possibilità di scontrarci con formazioni dell’altro girone, ancor prima di iniziare la seconda fase. Come tutte le partite da dentro o fuori, verrà vissuta in modo diverso da chi ci sta intorno; per noi sarà solo un’altra partita da giocare, la terza in dieci giorni, ma che affrontiamo con gioia visto che si tratta di una partita di pallavolo. Faremo il massimo per portare a casa il risultato, come facciamo in ogni partita. Un plauso per il percorso eccezionale fatto fino ad ora va alle ragazze, allo staff tecnico e medico, e ai dirigenti che il giorno delle gare si mettono a disposizione per l’allestimento del campo”.

L’avversario Offanengo

Le nero-verdi, guidate in panchina dall’head coach Giorgio Bolzoni, con l’assistenza del secondo allenatore Fabio Collina, arriveranno in Sicilia reduci dal pesante 3-0 maturato in terra di Puglia contro Melendugno. Chiusa la prima parte di Regular Season con 6 vittorie e 3 sconfitte, nelle due gare del girone di ritorno, conquistato solo un punto, nella trasferta di Trento conclusa con il successo al tie-break delle ragazze di coach Mazzanti. Al momento, Offanengo al quinto posto in graduatoria.

Tredici le ragazze del roster. Confermate le palleggiatrici Ulrike Bridi e Giorgia Compagnin, l’opposto Martina Martinelli e il libero Giorgia Tommasini, per integrare l’organico la società ha ingaggiato le centrali Chiara Salvatori (Omag-Mt San Giovanni in M.no – A2), Anna Caneva (Orocash Picco Lecco – A2) e Benedetta Campagnolo (Volano – B1), l’opposto Federica Favaretto (Volley 2001 Garlasco – B1), il libero Agata Tellone (Bam Mondovì – A2), le schiacciatrici Isidora Rodic (Partizan Belgrado – A), Rachele Nardelli (Orocash Picco Lecco – A2), Francesca Pinetti (Valsabbina Millenium Brescia – A2) e Elisa Bole (Cda Volley Talmassons – A2).

Articoli correlati