Akademia Sant'Anna ammessa ufficialmente al campionato di A2 - Tempostretto

La Lega Pallavolo ha comunicato alla Fipav le squadre ammesse in A1 e A2 per la prossima stagione. Akademia Sant'Anna è stata ammessa senza riserve: "Questo ci riempie d'orgoglio", dichiara il presidente Costantino

MESSINA – Dopo la promozione conquistata sul campo poco più di due mesi fa si aspettava con ansia e trepidazione questo momento in casa Akademia Sant’Anna. Al club di Fabrizio Costantino mancava solamente l’ufficialità di poter partecipare, nella prossima stagione, alla seconda serie nazionale. Ufficialità che è arrivata da parte della Lega Pallavolo di Serie A Femminile che ha comunicato ufficialmente alla Fipav le squadre ammesse a partecipare ai campionati di A1 ed A2 femminile per la stagione 2022/23, confermando dunque la partecipazione di Akademia Sant’Anna.

La Commissione Ammissione ai Campionati, esaminate le domande d’iscrizione ai tornei di A1 e di A2, si è definitivamente espressa confermando l’iscrizione in A1 per le 14 società che ne avevano fatto richiesta, ed in Serie A2 per le 22 società richiedenti. Tra queste ben 7 sono le società attualmente ammesse con riserva, mentre il club messinese risulta ammesso senza alcun tipo di riserva. Un risultato importante e soddisfacente per Akademia che, ancora una volta, testimonia l’attenzione e la dettagliata programmazione del team peloritano.

Il presidente Costantino: “Essere ammessi senza riserva ci riempie d’orgoglio”

“Questo è un altro grande risultato per la nostra società – così commenta un entusiasta Fabrizio Costantino la notizia dell’ammissione senza riserva – per me e lo staff che mi affianca la gioia è simile a quella di conquistare la Serie A una seconda volta. Sapevamo di aver adempiuto a tutte le richieste e di aver predisposto tutta la documentazione richiesta dalla Lega in maniera corretta, ma chiaramente rimane sempre il dubbio, soprattutto perché partecipiamo per la prima volta ad un campionato cosi importante e, quindi, avremmo potuto commettere qualche errore di inesperienza.

Invece, anche in quest’occasione, come nostra consuetudine, abbiamo analizzato nel dettaglio le carte ed abbiamo lavorato con grande attenzione per farci trovare pronti. Così, essere ammessi senza riserva alla nostra prima partecipazione ci riempie d’orgoglio e, ancora una volta, premia la nostra grande voglia e determinazione di lavorare con attenzione e meticolosità. Adesso possiamo dire ufficialmente che il prossimo ottobre a Messina ci sarà la Serie A2 di pallavolo, la terza realtà del Sud Italia tra Serie A1 e Serie A2”.

