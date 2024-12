Akademia Sant’Anna, Costantino: “Il messinese si alzi dal divano e venga al palazzetto”

Il presidente esorta il pubblico messinese a "mostrare più calore nei confronti della città e della squadra" prima in classifica in Serie A2 con ambizioni di promozione

MESSINA – La squadra è attesa dall’impegno in Coppa Italia e nel punto stampa settimanale di Akademia Sant’Anna è intervenuto il presidente Fabrizio Costantino. Tra le domande che gli sono state rivolte il numero uno della società ha risposto circa la piccola polemica sollevata da capitan Carraro nel post partita con Costa Volpino sul pubblico e ha anche annunciato le novità in arrivo sul mercato con la squadra che si andrà a completare.

Presidente, c’è un problema di affluenza del pubblico?

“In questi giorni stanno nascendo diverse considerazioni sull’affluenza, siamo dispiaciuti e rammaricati, noi stiamo facendo un campionato da capolista e ci si aspetta che il numero cresca invece sta avvenendo il contrario. Non la considero una disaffezione al movimento pallavolistico, ma un’apatia del cittadino messinese. Abbiamo sottoscritto 604 tessere di abbonamenti e abbiamo numeri importanti che ci vengono comunicati da Volleyball World per le dirette. Il problema è che queste persone restano sul divano. Sono fiero di essere cittadino messinese e in situazioni di questo tipo anche in passato col basket ai vertici ricordo la risposta”.

Avete fatto in passato iniziative per i tesserati Fipav, sono ancora valide?

“Abbiamo sempre fatto diversi esperimenti e qualche settimana fa in partite importanti abbiamo ridotto il costo dei biglietti e avuto un’affluenza maggiore. Il nostro costo medio è inferiore rispetto ad esempio a Brescia dove il biglietto si paga 30€. Per i tesserati Fipav, qualora le società volessero vedere partita, basta mandare una mail per avere un’agevolazione, ma questa mail non arriva. Se non c’è richiesta neanche dalle società direttamente coinvolte è un tipo di problema diverso dal cittadino messinese. In alcuni casi offriamo anche ingressi gratuiti, ma noi più che fare entrare gratuitamente al Palazzetto non possiamo, forse il problema è la partita in diretta tv. Forse siamo abituati al pranzo domenicale fino a tardi o non vogliamo uscire la sera con la partita alle 20:30. Ci tengo a precisare ancora come il sottoscritto non andrà mai via da Messina, non me lo sogno neanche. La società fa sacrifici immensi, abbiamo investito un milione di euro. Abituare la gente a entrare gratuitamente non è corretto perché se tra qualche anno saremo in A1 non possiamo fare entrare le persone senza pagare. Quando apriamo il palazzetto per le partite spendiamo già mille euro”.

Presidente al PalaTracuzzi o al Polivalente della Cittadella l’impressione era che l’impianto scoppiasse. Forse il problema è visivo in un PalaRescifina così grande.

“Noi abbiamo raggiunto anche 800 presenze, il problema di altri impianti com il PalaTracuzzi o il Polivalente è che non ci entrano più di 500 persone e sembrava una bolgia. A noi non serve l’impianto per vedere più gente, ma per fare playoff servono impianti da almeno 1500 posti, dobbiamo mostrare più calore nei confronti della città e della squadra”.

Ci dobbiamo aspettare novità sul mercato?

“Si è parlato anche di coperta corta, stiamo lavorando e comunicheremo i primi nuovi innesti. Ora è il momento in cui si muove il mercato e si innescano effetti domino su di esso. A breve comunicheremo il primo rinforzo e poi arriverà anche la seconda. Aggiungeremo gli elementi che mancavano”.

