Akademia Sant’Anna mai così in alto come quest’anno

La fine della scorsa stagione e l'inizio della nuova puntando dichiaratamente alla promozione in A1, il 2024 delle messinesi giocato sempre ad alto livello

MESSINA – I minimi comuni denominatori di quest’anno di Akademia sono il suo presidente Fabrizio Costantino, che mira ad arrivare sempre più in alto, e l’allenatore Fabio Bonafede, che prova a plasmare il gruppo atlete a sua immagine e somiglianza. Quest’anno in particolare, in mezzo alle due stagioni, ce n’è stato bisogno perché delle tredici che hanno chiuso il 2023/2024 da record per Akademia in A2, con tanto di playoff e semifinali di Coppa Italia raggiunti, ne sono rimaste solo due per il 2024/2025: Aurora Rossetto e Dalila Modestino. Il resto sono tutte nuove giocatrici ma non sconosciute, tanta esperienza e qualità sul taraflex per puntare ancora più in alto.

Cambiato tanto anche in società dove tra nuovi ingressi dirigenziali, nuove sponsorizzazioni e quanto altro la società ha puntato forte da subito nella pre season invocando 1000 abbonati, alla fine sono 604, e 100 sponsor, in questo caso la cifra aggiornata è 96. Akademia nella stagione in corso, la terza in A2, si trova al secondo posto, ad una sola lunghezza dalla prima, nel girone A e guardando al girone gemello B, in vista dell’imminente unione nella poule promozione, la formazione peloritana è sempre seconda.

Le difficoltà, per una squadra che per settimane è stata capolista, ci sono state ma sono state superate. Akademia nonostante le ultime settimane di fuoco con sei partite in ventidue giorni ha superato brillantemente questo tour de force e non era certo agevolata dall’essere corta nel reparto schiacciatrici, viste le defezioni in momenti e modi diversi di Cabassa e l’americana Rollins. A differenza di altre realtà cittadine la società ha stretto i denti e appena possibile è intervenuta con gli arrivi della statunitense Vernon e la bulgara Bozdeva.

I numeri. L’anno solare appena passato è stato da record per Akademia Sant’Anna. Delle 32 partite giocate 22 sono state vinte e solo 10 perse. Facendo i conti, anche con i tiebreak vinti e persi e considerando la Coppa Italia e la serie playoff come se assegnassero punti, sono stati 62 i punti ottenuti su 96 a disposizione.

L’invito al pubblico. Per una società che, dati alla mano, sta facendo molto bene, anche se in un palazzetto capiente cinquemila posti, manca un po’ di supporto dalla città. Tanto che il presidente qualche settimana fa in un punto stampa ha voluto sottolineare l’importanza di avere le persone a tifare Akademia non solo da casa. I dati della visualizzazioni delle partite su VolleyBallWorld sono buoni, ma bisogna sostenere le ragazze anche al palazzetto, è questo il messaggio di Costantino. Vedremo se nel 2025 e con le partite decisive nella bella stagione che arriveranno Messina risponderà presente per provare ad accompagnare la squadra ad un traguardo storico per la pallavolo femminile.

